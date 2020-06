Emma Watson risponde ai tweet transfobici di JK Rowling

Di Pietro Ferraro giovedì 11 giugno 2020

Anche l'Hermione Granger della saga di Harry Potter si schiera contro la scrittrice J.K. Rowling.

Dopo le reazioni di Daniel Radcliffe della saga di Harry Potter e Eddie Redmayne meglio noto come lo Newt Scamander di Animali Fantastici, anche Emma Watson, l'amata "secchiona" Hermione Granger di Harry Potter vista di recente in Piccole donne è intervenuta nel dibattito e a sostegno della comunità trans dopo i commenti anti-transgender della scrittrice J.K. Rowling.

Watson non ha citato apertamente Rowling, ma si è rivolta direttamente ai suoi follower trans sui social media: "Voglio che i miei follower trans sappiano che io e così tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per ciò chi siete...le persone trans sono ciò che dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o dire che non sono chi dicono di essere.

Nel tweet Watson ha anche segnalato sue donazioni a "Mermaids", organizzazione che dal 1995 supporta giovani trans, bambini gender variant e le loro famiglie, e "Mama Cash" gruppo di attiviste femministe e fondo internazionale che supporta i movimenti di donne, ragazze, trans e intersessuali in tutto il mondo. L'attrice ha anche invitato a supportare queste organizzazioni augurando un buon Pride 2020: "Se puoi, forse ti sentirai incline a fare lo stesso".

Rowling ha recentemente scritto una lunga missiva ai fan cercando di motivare le sue dichiarazioni, ma la bufera sulla scrittrice non sembra quietarsi tanto che anche "Universal Theme Parks" che ospitano attrazioni di Harry Potter ha voluto commentare i tweet di Rowling in una dichiarazione ufficiale rilasciata a THR, ribadendo che i loro parchi a tema sono luoghi di inclusione e tolleranza.

I nostri valori fondamentali comprendono la diversità, l'inclusione e il rispetto per tutti i nostri ospiti, così come i membri del nostro team. I nostri parchi a tema sono luoghi in cui persone e famiglie di ogni tipo sono benvenute per divertirsi insieme. Oltre a ciò, non abbiamo ulteriori commenti.

Rowling sembra ormai in balia di un fuoco incrociato che rischia di distruggere la sua immagine se l'autrice non deciderà di fare un passo indietro, ma la recente lettera indirizzata ai suoi fan non sembra andare in quella direzione.







I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020



Happy #PRIDE2020 Sending love x

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Fonte: Heroic Hollywood