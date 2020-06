Eurovision Song Contest: trailer italiano del film Netflix con Will Ferrell

Di Pietro Ferraro giovedì 11 giugno 2020

Un duo di musicisti islandesi ha l'opportunità di una vita: rappresentare la loro nazione all'Eurovision Song Contest - Su Netflix dal 26 giugno.

Disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina ufficiale di Eurovision Song Contest: la storia di Fire Saga, una commedia originale di Netflix con protagonisti Will Ferrell e Rachel McAdams.

Il film segue Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams) aka i "Fire Saga", un duo di musicisti islandesi, che hanno l'occasione della loro vita: rappresentare il loro paese nella gara canora più importante del mondo provando che vale sempre la pena di lottare per i propri sogni.

Il film è interpretato anche da Dan Stevens (La bella e la bestia) nei panni di un fastidioso cantante rivale dei "Fire Saga", l'ex 007 Pierce Brosnan in quelli del padre perennemente deluso del Lars di Will Ferrell, la cantante Demi Lovato (Camp Rock 3) e Natasia Demetriou meglio nota come la vampira Nadja della serie tv What We Do in the Shadows. Il cast è completato da Jamie Demetriou (Game Over, Man!), Ólafur Darri Ólafsson (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Bloodshot), Tómas Lemarquis (X-Men: Apocalisse), Bobby Lockwood (Dunkirk) e Björn Hlynur Haraldsson (The Witcher).

Il film ricorda Blades of Glory un'altra spassosa parodia interpretata da Will Ferrell, in quel caso a fare coppia era un improbabile duo di pattinatori su ghiaccio costretti a deporre le armi per partecipare ad una competizione internazionale.

"Eurovision Song Contest: The Fire Saga" è diretto da David Dobkin (The Judge, 2 Single a nozze) e sarà disponibile in esclusiva su Netflix il 26 giugno.