Evanna Linch difende JK Rowling ma non i suoi tweet anti-transgender

Di Pietro Ferraro venerdì 12 giugno 2020

La Luna Lovegood della saga cinematografica di Harry Potter interviene nella polemica scaturita dalle controverse dichiarazioni di JK Rowling.

Prosegue la polemica scaturita dalle dichiarazioni e i tweet anti-transgender di J.K. Rowling, autrice britannica e creatrice della saga di Harry Potter e del franchise Animali Fantastici. L'ultima voce che si è unita al coro è quella dell'attrice irlandese Evanna Linch nota per il ruolo di Luna Lovegood nei film di Harry Potter che ha scritto un Tweet poi rimosso, probabilmente a causa delle parole comprensive espresse vero Rowling.

Secondo Lynch, Twitter non è luogo in cui tenere un dibattito sui diritti transgender, ma lo ha comunque utilizzato per esprimere la sua vicinanza alle coraggiose persone trans che si sentono abbandonate dalla comunità di Harry Potter e pur esprimendo sgomento per le dichiarazioni di Rowling, ha descritto la scrittrice come una "persona generosa e amorevole" ponendo l'accento sul suo lavoro filantropico.

La sensazione di non adattarsi o di non essere accettato per quello che sei sono i sentimenti peggiori e più solitari che un essere umano possa provare e non contribuirò a emarginare ulteriormente le donne e gli uomini trans. Mi congratulo con l'immenso coraggio che dimostrano nell'abbracciarsi e pensare che tutti dovremmo ascoltare le loro storie, soprattutto perché è il Mese del Pride. Personalmente, non credo che Twitter sia il posto giusto per intrattenere questa conversazione molto complessa e dovremmo leggere articoli e memorie, ascoltare podcast e conversazioni di lunga durata. Penso che sia irresponsabile discutere un argomento così delicato su Twitter attraverso pensieri frammentati e vorrei che Jo non lo facesse. Come amica e ammiratrice di Jo, non posso dimenticare che persona generosa e amorevole sia. Sono triste vedere i fan ridurre Jo ai suoi tweet e apparentemente respingere il suo incredibile lavoro filantropico e la sua determinazione ad aiutare l'umanità.

Il commento di Evanna Linch arriva dopo quelli di Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Emma Watson e Katie Leung, tutti attori che hanno interpretato personaggi creati da J.K. Rowling, che dal canto suo ha cercato anche di spiegare ai fan il suo punto di vista con una lunga e dettagliata lettera che però non ha sortito l'effetto voluto.

Fonte: Screenrant / Irish Mirror