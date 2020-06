Giovani streghe: nuovi dettagli sul reboot dal produttore Douglas Wick

Di Pietro Ferraro venerdì 12 giugno 2020

Il cult anni novanta "The Craft" torna sul grande schermo in un reboot tutto declinato al femminile.

Il reboot di Giovani streghe aka The Craft ha tutte le carte in regole per rivelarsi una piacevole sorpresa, l'importante per i realizzatori sarà quello di non cedere ad una patinatura eccessiva, che l'originale anni novanta non presentava rispetto ad altri film del periodo, ma soprattutto resistere alla tentazione di non "annacquare" oltre il consentito la digressione horror sovrannaturale prendendo magari esempio da alcune recenti serie tv: in soldoni meno Streghe e più Le terrificanti avventure di Sabrina.

In una recente intervista con il sito ComicBook, Douglas Wick, produttore del film originale e anche del reboot targato Blumhouse, ha fornito un aggiornamento sul rifacimento che manterrà le premesse dell'originale, un quartetto di studentesse che gioca con la stregoneria pagandone le conseguenze.

È sempre stimolante perché ho fatto Giovani streghe così tanti anni fa, e ho iniziato a farlo perché volevo solo fare un film su ragazze adolescenti alle prese con la loro sessualità e mentre stavo leggendo a proposito di questo, ho pensato di usare l'antica mitologia per parlare di emancipazione femminile e la paura di questa e diventata la stregoneria. Quindi ho iniziato a cercare sceneggiatori per provare a metterlo su carta.

Accolto tiepidamente dalla critica e divenuto col tempo un titolo di culto, l'originale "Giovani streghe" uscito nel 1996 ha visto alla regia Andrew Fleming e come protagoniste Robin Tunney (The Mentalist), Fairuza Balk (American History X), Rachel True (Sharknado 2) e Neve Campbell (Scream). Il reboot è invece scritto e diretto dall'attrice, cantante e regista Zoe Lister-Jones (Band Aid) con un cast che include Cailee Spaeny (7 sconosciuti a El Royale), Gideon Adlon (Giù le mani dalle nostre figlie), Lovie Simone (Greenleaf) e l'attrice transgender Zoey Luna (Pose) nei panni delle quattro aspiranti streghe e a supporto un paio di veterani del calibro di David Duchovny (X-Files) e Michelle Monaghan (Mission: Impossible - Fallout). Al momento il reboot non è fornito di una data di uscita ufficiale.