Wasp Network: trailer del thriller di Olivier Assayas

Di Antonio M. Abate venerdì 12 giugno 2020

Saltata l'uscita in sala, Wasp Network di Olivier Assayas sarà disponibile su Netflix dal 19 giugno



Accasatosi presso Netflix, dopo che BiM Distribuzione ne aveva acquisito i diritti già prima dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Wasp Network non vedrà la sala, optando quindi per l'attualmente più comoda via dello streaming digitale.

Nella giornata di ieri il colosso statunitense ha per così dire formalizzato questo passaggio, pubblicando il trailer del film. Diretto da Olivier Assayas, si tratta del ritorno al thriller classico per il regista francese, a distanza di nove anni da Carlos, sebbene quest'ultima fosse una mini-serie per la televisione.

E fa specie aver dovuto commentare in tono contrariato questo suo ultimo lavoro, specie dopo aver inanellato una serie di film di tutt'altro spessore - diciamo che a partire da Qualcosa nell'aria (2012), restando in ambito di lungometraggio, Assayas non ne ha più sbagliata mezza, sdoganando nel frattempo la Kristen Stewart post-Twilight.

Peccato perché le premesse recitano qualcos'altro, di più affine ad un cineasta che bazzica il genere, trovandocisi. Wasp Network trasmette invece uno sguardo sorprendentemente piatto e aleatorio, generando peraltro uno strano retrogusto, come se ad aver ulteriormente azzoppato il tutto vi fosse una certa frettolosità. Qui comunque trovate la recensione di Federico.

Tratto da libro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, del giornalista e scrittore brasiliano Fernando Morais, nel cast di Wasp Network figurano Édgar Ramírez (già protagonista in Carlos), Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas e Gael García Bernal. L'uscita su Netflix è fissata per il 19 giugno prossimo.