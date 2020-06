Matthias & Maxime di Xavier Dolan arriva in digitale il 27 giugno

Di Pietro Ferraro venerdì 12 giugno 2020

Il nuovo film di Xavier Doaln presentato a Cannes arriva sulle piattaforme digitali MioCinema e Sky Primafila dal 27 giugno 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la tappa al Festival di Cannes 2019, il prossimo 27 giugno arriva direttamente in digitale, su MioCinema e Sky Primafila, Matthias & Maxime, il nuovo film di Xavier Dolan che lo vede anche protagonista al fianco di Gabriel D'Almeida Freitas al suo debutto cinematografico.

All'avvocato in crisi Matthias (Dolan) e al tormentato Maxime (D'Almeida Freitas), migliori amici d'infanzia, dopo una scommessa persa viene chiesto di condividere un bacio ai fini di un cortometraggio per studenti. I due accettano, ma presto nei due sorge un dubbio persistente, i due amici iniziano ad interrogarsi sulle loro identità sessuali e sui reali sentimenti che provano l'uno per l'altro.

Il cast è completato da Harris Dickinson, Anne Dorval, Marilyn Castonguay, Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Antoine Pilon, Alexandre Bourgeois, Anne-Marie Cadieux, Louise Bombardier, Camille Felton, Connor McMahon, Samuel Gauthier e Monique Spaziani.

Xavier Dolan è alla sua ottava regia dopo La mia vita con John F. Donovan del 2018 mentre come attore Dolan è apparso in Martyrs, Elephant Song, Boy Erased - Vite cancellate, 7 sconosciuti a El Royale e It - Capitolo due.