Il Regno con Stefano Fresi e Max Tortora in streaming dal 26 giugno

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 giugno 2020

Dal 26 giugno arriva sulle maggiori piattaforme digitali l'opera prima del regista Francesco Fanuele.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il Regno con Stefano Fresi e Max Tortora arriva direttamente in digitale il 26 giugno. Il film racconta la storia di Giacomo, che eredita dal padre, con sua grande sorpresa poiché non lo vede da quando aveva 12 anni, un vero e proprio regno medievale compreso di sudditi e corte. Il problema è che questo regno in realtà si trova sulla Salaria ed è una sorta di "isola" congelata nel tempo dove tecnologia e modernità sono state messe al bando.

La trama ufficiale:





Tranquilli: è una commedia. Eppure trent’anni fa, Giacomo (Stefano Fresi), poco più che dodicenne, viene rinnegato dal padre e cacciato dal casale di campagna che gli ha dato i primi natali. La storia inizia quando il vecchio avvocato del padre, l’eccentrico Bartolomeo Sanna (Max Tortora), invita Giacomo a tornare al casale per i funerali dell’odiato genitore. L’uomo si reca al cancello della sua vecchia dimora e nota con stupore che l’avvocato lo è andato a prendere in carrozza. Strano. Ancora più strano è prendere atto che il funerale si tiene all’interno della tenuta, con un prete che parla solo in latino e una folla di contadini vestiti di nero (“amici di papà”, spiega Sanna). Sembra uno scherzo ma non lo è! infatti, Giacomo scopre di aver ereditato Il Regno del padre. In che senso? Presto detto: nei suoi terreni c’è una comunità di persone che ha scelto di tornare a una vita più umile, modesta, senza gli assilli della tecnologia. (“Ma che è? Il medioevo?”, domanda l’ignaro erede al trono). Non capita tutti i giorni di ereditare dei sudditi pronti a darti cieca obbedienza, prosperose ancelle ben disposte a insaponarti la schiena e soprattutto il potere di legiferare a proprio piacimento. Ma Giacomo non è affatto come il padre, che fu un prepotente autocrate tutto d’un pezzo. Lui con i sudditi ci vuole parlare, ci vuole fare amicizia. Grosso errore, nessuno vuole un monarca compagnone, ma lui è così. Riuscirà il re più strampalato della storia a farsi rispettare e diventare l’uomo che non è mai riuscito ad essere?

Il cast è completato da Silvia D'Amico, Fotinì Peluso, Liliana Fiorelli, Valeria Belardelli, Francesca Nunzi ed Enzo Casertano.

Il regista esordiente Francesco Fanuele dirige "Il Regno", basato su un suo cortometraggio omonimo con cui si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, da una sceneggiatura scritta con Stefano Di Santi (La prima pietra). I crediti di Fanuele lo vedono assistente alla regia di Nanni Moretti, regista dello spot ufficiale per il festival di opere prime "Bimbi Belli" e dei corti "Col cibo non si scherza" e "Il Grande Maschio".

"Il Regno" arriva il 26 giugno sulle principali piattaforme streaming tra cui: iTunes, Google Play, Chily, Sky Primafila, Rakuten TV, CGHV, Huawei, Infinity e TIMvision.