Stasera in tv: "Un italiano in America" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 13 giugno 2020

Rai Tre stasera propone "Un italiano in America", film commedia del 1967 diretta da Alberto Sordi e interpretata da Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Bettina Brenna.

Cast e personaggi

Alberto Sordi: Giuseppe Marozzi

Vittorio De Sica: Lando Marozzi

Bill Dana: presentatore tv

Franco Valobra: amico comunista

Bettina Brenna: Jane

Alice Condon: Eveline, ragazza del ristorante





La trama

Il benzinaio Giuseppe Marozzi, abbandonato dal padre da circa trent'anni, sogna una vita migliore in America. Ed è proprio lì che vive Lando, il padre, che un giorno, all'improvviso, lo contatta e lo invita a riabbracciarlo nel corso di uno show televisivo. L'incontro frutta a Giuseppe anche un lauto premio monetario ed una splendida macchina. Colmo di speranze e fiducia nel padre, che si spaccia per ex attore e businessman di successo, resterà ben presto deluso dalle reali condizioni di vita di Lando che, in realtà, e' sommerso solo dai debiti di gioco e da sogni sfumati. La stessa sorte e' toccata anche alla "sorella americana" che lavora come spogliarellista. Dopo varie peripezie Lando finirà in carcere e Giuseppe, il più realista e disincantato della famiglia, riuscirà a raggiungere Memphis, dove, grazie alla cognata di suo padre, proprietaria di un drug-store e di un distributore di benzina, tornerà al suo vecchio lavoro.





Curiosità



La sceneggiatura del film è scritta da Alberto Sordi con Rodolfo Sonego da un soggetto di Sonego. Sordi e Sonego hanno iniziato a collaborare nel 1954 per Il seduttore, scrivendo poi alcuni dei classici "sordiani" come Il conte Max, Il vigile, I complessi, Lo scopone scientifico, Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, In viaggio con papà e Un tassinaro a New York. L'ultima collaborazione con Sordi risale al 1998 con Incontri proibiti ultimo ruolo di Sordi recitato al fianco di Valeria Marini. Sonego è scomparso il 15 ottobre 2000 mentre Sordi tre anni dopo, il 24 febbraio 2003.



Altre collaborazioni di Alberto Sordi e Vittorio De Sica includono ruoli in Il segno di Venere (1955), Mio figlio Nerone (1956), Il conte Max (1957), Il moralista (1959), Gastone (1960) e Il vigile (1960).



Le musiche del film sono composte e dirette dal maestro Piero Piccioni (La mani sulla città). Piccioni ha firmato molte pellicole di Sordi regista, tra queste Fumo di Londra, Polvere di stelle, Finché c'è guerra c'è speranza, In viaggio con papà, Sono un fenomeno paranormale, Un tassinaro a New York, Nestore, l'ultima corsa e Incontri proibiti.



La colonna sonora include la canzone canzone "Walk song" cantata da Lydia MacDonald.



