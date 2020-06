Stasera in tv: "Ossessione senza fine" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 13 giugno 2020

Rai Due stasera propone Ossessione senza fine (Stalked By My Doctor), film thriller del 2015 scritto e diretto da Doug Campbell e interpretato da Eric Roberts, Brianna Joy Chomer, Deborah Zoe, Jon Briddell, Carson Boatman e Wyntergrace Williams.

Cast e personaggi

Eric Roberts: Dr. Beck

Brianna Chomer: Sophie Gree

Deborah Zoe: Adrienne Green

Jon Briddell: Jim Green

Carson Boatman: Ryan

Caryn Richman: Infermiera Taylor

Wyntergrace Williams: Kaitlyn

Crystal Allen: Barbara

Devon Libran: Eddie

Tina Martin: Infermiera Hawkins

Damon K. Sperber: Dr. Wilson

Samantha Gros: Dr. Zamora

Rhobye Wyatt : Dr. Wilson

Paula Saslow: Olivia

Tara Malenfant: Phyllis



La trama

Sophie (Brianna Chomer) ha intenzione di andare a scuola di medicina. Il suo ragazzo Ryan (Carson Boatman) fa parte della squadra di football e spera in una borsa di studio sportiva. Il loro futuro sembra dorato fino a quando Ryan portando Sophie a casa da una festa ha un incidente stradale in cui la gamba di Ryan viene permanentemente danneggiata e il cuore di Sophie viene perforato da una costola rotta. Sarà il Dr. Albert Beck (Eric Roberts), un rinomato cardiologo, ad operare Sophie, ma il medico sviluppa una strana ossessione per la sua giovane paziente. Quando Sophie lascia l'ospedale apprende Ryan che s'incolpa dell'incidente. Rendendosi conto che non può più giocare a football, Ryan cade in depressione, respingendo Sophie. Ferita, Sophie si confida con il Dr. Beck. Vedendo una possibilità, il Dr. Beck flirta apertamente con Sophie, ma lei non ricambia. Nel frattempo, Ryan si libera dalla sua depressione. In uno slancio immaturo di amore, Ryan offre a Sophie un anello. Lei lo accetta euforica. Rendendosi conto che non può far sparire il ragazzo, il Dr. Beck decide di far scomparire Sophie. Usando le sue risorse mediche, il Dr. Beck finge la morte di Sophie e la rapisce. Chiede a Sophie di amarlo, ma lei si scatena, esprimendo il suo odio. Credendo che la loro figlia sia morta, i genitori di Sophie si incolpano l'un l'altro e la loro relazione si lacera. Ryan è schiacciato, ma emergono indizi che fanno sospettare Ryan il dottor Beck. Con l'odio di Sophie per il Dr. Beck al massimo, il Dr. Beck si rende conto che non la convincerà mai ad amarlo spontaneamente. La sua ultima opzione è quella di paralizzare permanentemente Sophie in modo che lei non possa mai sfuggirgli. Con il tempo che sta per scadere, ora tocca a Sophie fuggire dal folle Dr. Beck...





