Matrix 4 e Godzilla vs. Kong: annunciate nuove date di uscita

Di Pietro Ferraro sabato 13 giugno 2020

Anche il ritorno di Neo e Trinity e lo scontro epico tra King Kong e Godzilla posticipati causa coronavirus.

Ancora slittamenti causa emergenza Covid-19 e lockdown cinema statunitensi. In concomitanza con la conferma dello slittamento dell'atteso Tenet di Christopher Nolan e dell'ulteriore posticipo del sequel Wonder Woman 1984, arrivano anche gli annunci di Warner Bros. e Legendary dello slittamento del sequel Matrix 4 e del crossover Godzilla vs. Kong.

"Matrix"4 le cui riprese sono state tra le molte bloccate causa coronavirus, ha modificato la sua finestra di uscita di quasi un anno intero. Originariamente previsto per le sale cinematografiche nel maggio 2021, "Matrix 4" uscirà invece il 1° aprile 2022.

Questa quarta puntata annunciata a sorpresa, sarà diretta in solitaria da Lana Wachowski che è anche produttrice e co-sceneggiatrice con Aleksandar Hemon e David Mitchell. Non ci sono dettagli della trama ma torneranno il Neo di Keanu Reeves e la Trinity di Carrie-Anne Moss con le riprese che dovrebbero riprendere, il condizionale è d'obbligo, a luglio 2020.

Le new entry del cast includeranno Yahya Abdul-Mateen II che si vocifera potrebbe interpretare un giovane Morpheus, dato che Laurence Fishburne non è stato annunciato nel cast, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Ellen Hollman, Toby Onwumere e Brian J. Smith.

"Godzilla vs Kong", quarto film dell'universo condeiviso noto come Monsterverse è stato posticipato dal 20 novembre al 21 maggio 2021. L'annuncio è stato dato su Instagram dal regista Adam Wingard, post che l'account ufficiale di Legendary Pictures ha rilanciato anche su Twitter.

A tutti i fan di Godzilla e Kong. So che siete gasati all'idea di vedere come andrà a finire la battaglia del secolo, ma con tutto quello che sta succedendo, dovremo aspettare ancora un po' di più per vedere chi emergerà vittorioso. Trova lo schermo più GRANDE possibile per vedere Kong e Godzilla decollare nel maggio 2021!

Adam Wingard (Death Note) dirige questo scontro epico, da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim - La rivolta) e J. Michael Straczynski (World War Z). Il film è interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.





In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong siano in rotta di collisione e vedranno le due forze più potenti della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia per secoli. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato e scopre indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.







