Ben Stiller dirigerà Oscar Isaac nel thriller London

Di Pietro Ferraro martedì 16 giugno 2020

Ben Stiller porta sul grande schermo un nuovo racconto dello scrittore norvegese Jo Nesbo.

Ottava prova dietro la macchina da presa per l'attore Ben Stiller che dirigerà Oscar Isaac, il Poe Dameron di Star Wars, in una nuova produzione targata Lionsgate, un thriller dal titolo London, basato su un nuovo racconto di Jo Nesbo, popolare scrittore norvegese specializzato in thriller.

Il sito THR riporta che Stiller dirigerà da una sceneggiatura di Eric Roth, che ha vinto un Oscar per Forrest Gump e ha collezionato altre quattro candidature per The Insider, Munich, Il curioso caso di Benjamin Button e A Star Is Born.

Non sono stati forniti dettagli sulla trama del misterioso racconto. Isaac ha ottenuto i diritti per la storia e produrrà tramite la sua società di produzione "Mad Gene Media" con Jason Spire. Anche Stiller produrrà tramite la sua casa di produzione "Red Hour" con Nicky Weinstock. Nesbo sarà produttore esecutivo insieme a Niclas Salomonsson. Brady Fujikawa e Scott O'Brien supervisioneranno per Lionsgate.

Joe Nesbo ha all'attivo già un paio di romanzi trasposti per il grande schermo, Headhunters del 2011 tratto dal romanzo "Il cacciatore di teste", diventato il film norvegese di maggior incasso di sempre e L'uomo di neve, adattamento del 2017 diretto da Tomas Alfredson (La talpa) con protagonista Michael Fassbender nei panni del tormentato detective Harry Hole.

I crediti più recenti di di Ben Stiller regista sono il sequel Zoolander 2 e i sette episodi della miniserie tv Escape at Dannemora con protagonisti Benicio del Toro, Patricia Arquette e Paul Dano. La miniserie tv ha vinto un Golden Globe per la Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione (Patricia Arquette) e ricevuto 12 candidature al Premio Emmy.

Vedremo Oscar Isaac prossimamente nel nuovo adattamento Dune di Dennis Villeneuve nei panni del Duca Leto Atreides e nella commedia drammatica Big Gold Brick entrambe pellicole in post-produzione. Inoltre al momento del lockdown per l'emergenza Covid-19 l'attore stava girando The Card Counter, scritto e diretto da Paul Schrader che vede Isaac nei panni di un giocatore d'azzardo ed ex militare che si propone di far ravvedere un giovane che cerca vendetta su un nemico comune del loro passato.