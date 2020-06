Suicide Squad 2: svelato nuovo logo del film per l'evento DC FanDome

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 giugno 2020

James Gunn e il cast di "The Suicide Squad" parteciperanno all'evento virtuale "DC FanDome".

Il regista James Gunn ha condiviso su Instagram un nuovo logo ufficiale del suo The Suicide Squad, che ora sappiamo sarà uno dei film che parteciperanno all'evento FanDome della DC, una convention virtuale di 24 ore che si svolgerà il 22 agosto e includerà anche anticipazioni sull'atteso "Snyder Cut" del film Justice League.

Gunn ha voluto mantenere più riserbo possibile su "The Suicide Squad", quindi non ci sono dettagli sulla trama, ma sappiamo che non sarà un reboot a tutto tondo poiché rinnoverà solo in parte la squadra originale, infatti torneranno diversi membri del cast dell'originale Suicide Squad di David Ayer: Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney come Captain Boomerang, Joel Kinnaman come Rick Flag e Viola Davis come Amanda Waller.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi ci saranno tra gli altri Taika Waititi, Nathan Fillion e Pete Davidson che in una recente intervista con Yahoo! Movies UK ha raccontato qualche dettaglio sulla sua esperienza sul set rivelando di aver recitato: "in un costume grande e scomodo".

Con le riprese che si sono concluse ad inizio anno, Gunn ha lavorato senza sosta alla post-produzione di Suicide Squad 2 nonostante la pandemia di coronavirus che ha bloccato numerose produzioni. Il sequel di Gunn è attualmente in fase di montaggio da remoto, quindi ci sono buone probabilità che il film riesca a mantenere la sua data di uscita fissata al 6 agosto 2021. Le altre uscite DC vedono Wonder Woman 1984 recentemente slittato al 14 agosto 2020, The Batman (21 ottobre 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), DC Super Pets (20 maggio 2022), The Flash (3 giugno 2022), Shazam 2 (4 novembre 2022) e Aquaman 2 (16 dicembre 2022).





























Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) in data: 16 Giu 2020 alle ore 9:48 PDT

