Attack the Block 2: Joe Cornish e john Boyega hanno discusso del sequel

Di Pietro Ferraro giovedì 18 giugno 2020

Il regista di "Attack the Block" torna a parlare di un sequel.

Attack the Block, il film con invasione aliena di Joe Cornish è stato una piacevole sorpresa e oltre a presentare gli alieni più strambi dai tempi dei Critters ha anche lanciato l'attore John Boyega che qualche anno dopo ritroveremo nei panni dello stormtrooper disertore Finn nella nuova trilogia sequel di Star Wars.

Nel corso di un'ospitata con il podcast Script Apart (via comingsoon.net), Cornish ha rivelato di aver discusso con Boyega un paio di mesi fa di alcune sue idee di un potenziale Attack the Block 2. In realtà i due avevano intenzione di fare un sequel sin dall'uscita del film originale nel 2011, ma le loro carriere hanno intrapreso strade diverse.

"Attack the Block" purtroppo non ottenne il successo che meritava e fallì al botteghino, oltre che da Boyega il film era interpretato da Jodie Whittaker diventata di recente il 13° Dottore della serie tv Doctor Who e da Franz Drameh che ritroveremo come parte dell'Arrowverse nei panni del supereroe Firestorm. Cornish ha proposito del flop di "Attack the Block" ha spiegato che il film era troppo in anticipo sui tempi.

Il film ha ormai quasi dieci anni e stava cercando di affrontare problemi che erano abbastanza radicati in quel momento e che sicuramente sono rimasti tali. Al momento in cui è uscito, ha spiazzatto molte persone, perché ha un protagonista e un arco molto insoliti.

Dopo il suo esordio alla regia con "Attack the Block", Cornish ci ha messo otto anni per tornare dietro la macchina da presa con l'avventura fantasy Il ragazzo che diventerà re, film ben accolto dalla critica ma purtroppo rivelatosi un immeritato flop commerciale. Nel mezzo delle due regie Cornish ha scritto sceneggiature per Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno di Steven Spielberg e Ant-Man della Marvel.

Fonte: Script Apart