Kristen Stewart sarà la Principessa Diana nel dramma Spencer

Di Pietro Ferraro giovedì 18 giugno 2020

Il divorzio di Diana e Carlo raccontato in un nuovo dramma del regista cileno Pablo Larrain.

In arrivo un nuovo film dedicato alla Principessa Diana, il sito Deadline riporta che Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana in un nuovo dramma diretto da Pablo Larrain (No - I giorni dell'arcobaleno); il film dal titolo Spencer, il nome da nubile di Diana, racconterà il divorzio di Diana e del Principe Carlo.

Deadline riporta che il film drammatico coprirà solamente il periodo natalizio di tre giorni in cui Diana ha deciso di lasciare il Principe Carlo. Il film è ambientato a Sandringham, la tenuta di Norfolk, dove la famiglia reale celebra tradizionalmente il Natale. La sceneggiatura è scritta da Steven Knight, candidato all'Oscar per la sceneggiatura del crime Piccoli affari sporchi, creatore della serie tv Peaky Blinders e regista dell'acclamato Locke con Tom Hardy e del sottovalutato Redemption - Identità nascoste con Jason Statham.

Larrain parlando con Deadline ha motivato la scelta di fare questo film ed elogiato Kristen Stewart.

È una grande storia universale che può raggiungere milioni e milioni di persone, ed è quello che vogliamo fare. Vogliamo realizzare un film che si allarghi, si colleghi a un pubblico mondiale interessato a una vita così affascinante. Quando qualcuno decide di non essere la regina...è una grande decisione, una fiaba sottosopra...Kristen è uno dei grandi attori in circolazione oggi. Per farlo bene, hai bisogno di qualcosa di molto importante nel film, che è un mistero. Kristen può essere molte cose, e può essere molto misteriosa e molto fragile e in definitiva anche molto forte, che è ciò di cui abbiamo bisogno. La combinazione di quegli elementi mi ha fatto pensare a lei. Il modo in cui ha risposto alla sceneggiatura e come si sta avvicinando al personaggio, è molto bello da vedere. Penso che farà qualcosa di sbalorditivo e intrigante allo stesso tempo. È questa forza della natura.

La storia di Lady D è stata raccontata in una pletora di serie e miniserie tv mentre sul grande schermo ricordiamo la commedia australiana Diana & Me (1997) con Toni Collette, The Queen - La regina (2006) con immagini di repertorio della vera Diana Spencer e il dramma romantico Diana - La storia segreta di Lady D con Naomi Watts.

Kristen Stewart dopo la notorietà regalatale della saga di Twilight ha interpretato una gran varietà di ruoli spaziando dal cinema di genere (Biancaneve e il cacciatore, American Ultra) al cinema d'autore (Sils Maria, Personal Shopper) con i ruoli più recenti che l'hanno vista nei panni di un "angelo" ribelle nel divertente ma non entusiasmante reboot Charlie's Angels, che non è andato bene al botteghino e in una sorta di Ripley nell'horror fantascientifico Underwater, altro flop commerciale e poco apprezzato dalla critica.