Bloody Muscle Body Builder in Hell: nuovo trailer dell'Evil Dead giapponese

Di Pietro Ferraro giovedì 18 giugno 2020

Il famigerato cult horror splatter giapponese di Shinichi Fukazawa esce negli Stati Uniti.

Wild Eye Releasing ha reso disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina per l'uscita americana di Bloody Muscle Body Builder in Hell, un horror splatter giapponese a mezza via tra il classico horror giapponese del 1977 Hausu (House) e il cult Evil Dead (La Casa) di Sam Raimi noto anche come l'Evil Dead giapponese.

Dopo che una telefonata a sorpresa interrompe il suo allenamento quotidiano, il muscoloso culturista Naoto (Shinichi Fukazawa) accetta di incontrare la sua ex fidanzata fotoreporter per aiutarla con la sua ricerca sulle case infestate. Accompagnato da un medium professionista, visitano una casa abbandonata, una volta di proprietà del padre di Naoto. Ma all'interno della casa si celano segreti oscuri e si ritrovano intrappolati e tormentati da un fantasma implacabile con un rancore covato per 30 anni.

Il film ha avuto una realizzazione travagliata con lo sceneggiatore e regista Shinichi Fukazawa che ha steso la prima bozza della sceneggiatura nel 1995, ma sono seguiti problemi nella reperibilità di finanziamenti e in seguito nella post-produzione che hanno portato il film ad essere completato solo nel 2009. Il film è uscito nei cinema giapponesi nel 2012, seguito da una versione rimontata del film nota come "Complete Edition" uscita nelle sale nel 2014, prima di arrivare in home-video in Giappone nello stesso anno.

Il cast di supporto comprende anche Masaaki Kai come il medium Mizuguchi mentre Asako Nosaka interpreta Mika l'ex fidanzata di Naoto. Shinichi Fukazawa ritrae anche il padre recentemente scomparso di Naoto, le cui azioni perpetrate per decenni nella casa ormai abbandonata hanno contribuito a scatenare la malevola entità sovrannaturale.

Fonte: Bloody Disgusting