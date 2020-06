Deep Blue Sea 3: trailer del sequel "Blu Profondo 3"

Di Pietro Ferraro giovedì 18 giugno 2020

Il 28 luglio debutta negli Stati Uniti il terzo film del franchise thriller con squali "Blu Profondo".

Warner Bros Home Entertainment ha reso disponibile un trailer di Deep Blue Sea 3, secondo film direct-to-video del franchise con squali basato sul lungometraggio cinematografico Blu Profondo del 1999 con Thomas Jane, LL Cool J e Samuel L. Jackson.

Emma Collins (Tania Raymonde della serie tv Goliath), eminente biologa marina, e il suo equipaggio hanno allestito un laboratorio su un'isola sommersa nel mezzo dell'oceano dove stanno osservando la prima area di accoppiamento dei grandi squali bianchi. Sfortunatamente anche gli squali toro potenziati che sono fuggiti in Blu Profondo 2 sono lì con il loro obiettivo evolutivo: incrociarsi con i più grandi squali bianchi più veloci. Il finanziatore della missione, Richard Lowell (Nathaniel Buzolic della serie tv The Vampire Diaries), crede che gli squali toro contengano la chiave per il miglioramento dell'intelligenza, che intende segretamente vendere per grandi profitti. Ora, Emma e il suo equipaggio sono intrappolati in fatiscenti case su palafitte a pochi metri sopra l'oceano, intrappolati tra predatori sopra e sotto l'acqua.

Il cast è completato da Emerson Brooks ("MacGyver"), Bren Foster ("The Last Ship"), DeVille Vannik (The Last Days of American Crime), Brashaad Mayweather (Jade) e l'attrice giapponese Reina Aoi (Koto).

Il precedente Deep Blue Sea 2 , una brutta copia dell'originale Blu profondo, a sua volta un thriller con squali a tinte sci-fi che non andava oltre il godibile, era ambientato in un laboratorio di ricerca sommerso,; questo terzo film si svolge invece sulla superficie dell'acqua e sfoggia un notevole impatto visivo, speriamo sia migliore del suo predecessore.

Deep Blue Sea 3 è diretto da John Pogue (The Skulls, Quarantena 2, Nave fantasma) e scritto da Dirk Blackman (Outlander, Underworld 3). Il film debutta "on demand" negli Stati Uniti il 28 luglio e successivamente in DVD e Blu-ray il 25 agosto.

