Justice League: nuova clip dello "Snyder Cut" e conferma evento DC FanDome

Di Pietro Ferraro giovedì 18 giugno 2020

Lo "Snyder Cut" del film Justice League parteciperà all'evento virtuale DC FanDome che si terrà il 22 agosto.

Un paio di aggiornamenti per l'atteso "Snyder Cut" del film Justice League, il regista Zack Snyder ha confermato via Twitter che parteciperà all'evento virtuale DC FanDome che si terrà il 22 agosto. Snyder ha condiviso un breve video con il messaggio "Ci vediamo nella Cupola" che conferma che lo "Snyder Cut" farà parte del mega-evento DC.

Inoltre HBO Max ha reso disponibile una prima clip in anteprima dello "Snyder Cut" che mostra Wonder Woman (Gal Gadot) che scopre Darkseid (Ray Porter). Nella breve clip la Diana Prince di Gadot scopre un antico dipinto di Darkseid; le immagini sono accompagnate dalla voce fuori campo di Lex Luthor (Jesse Eisenberg).

Nella versione di Snyder di "Justice League" il villain Darkseid avrebbe dovuto svolgere un ruolo molto più importante, ruolo che lo avrebbe introdotto come principale antagonista di Justice League 2, ma quando Joss Whedon è salito a bordo e ha realizzato le nuove riprese, Darkseid è stato rimosso, lasciando Steppenwolf (Ciarán Hinds) come unico antagonista nel film.

Al sottoscritto la versione di Whedon di Justice League non ha convinto molto poiché infarcita di gag e battute spesso palesemente forzate in una sorta di tentativo di fare il verso agli Avengers. Poter vedere la versione "dark" di Snyder che segue l'iter di Batman v Superman permetterà di capire se la scelta di rimaneggiare la visione di Snyder per inseguire fan incontentabili e critica in vena di stroncature sia stato da parte dello studio un errore o meno.

Al momento non sappiamo in che modalità il nuovo taglio di Snyder sarà proposto ai fan, si è ipotizzato che lo "Zack Snyder's Justice League" andrà in onda su HBO Max come una miniserie tv di sei episodi o in alternativa un film di quattro ore. Nessuna dichiarazione ufficiale di chiunque sia coinvolto in questa impresa, inclusi Zack e Deborah Snyder, HBO Max e Warner Bros., ha confermato la forma in cui godremo del nuovo "Director's Cut". Pare che Zack e Deborah Snyder stanno lavorando per riassemblare la loro squadra di post-produzione per "musicare, tagliare, aggiungere nuovi e rifinire vecchi effetti visivi" e prendere in considerazione se chiamare a supporto gli attori di Justice League, tra cui Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher, per registrare nuovamente i dialoghi.

"Zack Snyder's Justice League" arriva su HBO Max nel 2021.







I'll see you in the Dome. pic.twitter.com/LSNs7FjZ5W

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 17, 2020

Fonte: Collider