Stasera in tv: "Sulle ali della pazzia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 19 giugno 2020

Rai Due stasera propone Sulle ali della pazzia (Bad Mom), film thriller del 2019 diretto da Jean-François Rivard e interpretato da Romy Rosemont, Kari Matchett, Victoria Diamond e Matthew Raudsepp.

Cast e personaggi

Romy Rosemont: Sharon Vickers

Kari Matchett: Jill Jones

Victoria Diamond: Amber Vickers

Matthew Raudsepp: Luke Jones

Salvatore Antonio: Evan

Adam Reid: Detective

Jenny Brizard: Infermiera

Jay Chevery: Amico di Luke





La trama

Amber Vickers (Victoria Diamond) è entusiasta di sposare Luke (Matthew Raudsepp). Ancora meglio, la futura suocera Jill crede che lei sia la figlia perfetta che non ha mai avuto. La madre di Amber, Sharon (Romy Rosemont), è l'esatto contrario di Jill. Quella che doveva essere una prima riunione benevola dei suoceri si trasforma rapidamente in una competizione. Le tensioni aumentano quando la gelosia di Sharon ottiene il meglio da lei. Temendo di perdere la figlia per Jill, Sharon prende in mano la situazione.





