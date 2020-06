Stasera in tv: "Notte prima degli esami - Oggi" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 19 giugno 2020

Su Rai Tre il sequel di "Notte prima degli esami" diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini e Serena Autieri.

Rai Tre stasera propone "Notte prima degli esami - Oggi", commedia del 2007 diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini, Serena Autieri, Paola Onofri e Eros Galbiati.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Nicolas Vaporidis: Luca Molinari

Giorgio Panariello: Paolo Molinari

Carolina Crescentini: Azzurra De Angelis

Serena Autieri: prof. Elisabetta Paliani

Paola Onofri: Antonella Molinari

Eros Galbiati: Riccardo

Sarah Maestri: Alice Corradi

Andrea De Rosa: Massimiliano "Massi" Apolloni

Chiara Mastalli: Simona Natali

Armando Pizzuti: Filippo Santilli

Franco Interlenghi: nonno Luigi

Riccardo Rossi: presidente commissione

Clizia Fornasier: Giulia

Enzo Salvi: ispettore Vannucci

Roberto Ciufoli: commissario

Paolo Bernardini: poliziotto collega di Vannucci

Paola Minaccioni: donna sul balcone che guarda la partita dell'Italia

Giorgio Faletti: professor Martinelli (flashback)





La trama

Luca (Nicolas Vaporidis) è alle prese con una nuova storia d’amore. Incontra infatti Azzurra (Carolina Crescentini) una biologa marina estroversa e poco più grande di lui che lo trascina in pazze avventure metropolitane. Un tira e molla romantico che lascia col fiato sospeso fino al finale. Ma anche a casa di Luca la situazione è complicata. Infatti suo padre Paolo (Giorgio Panariello) è un cialtrone matricolato, marito bugiardo e eternamente infantile. Suo figlio Luca dovrà tamponare i buffi guai che il genitore combina a ripetizione e fare da padre a suo padre. A legare il tutto come sempre le avventure goliardiche e spensierate del gruppo di amici che stavolta si trova ad affrontare le prime complicate prove della vita.





Il nostro commento

"Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza..." cantava Antonello Venditti in uno dei brani del memorabile album datato 1984 "Cuore" e prima che Nicolas Vaporidis saltasse agli ultimi capoversi con Questa Notte è ancora nostra lo vediamo tornare ad esplorare amorazzi giovanili e paturnie scolastiche per il sequel Notte prima degli esami- Oggi, dove il regista Fausto Brizzi con un doppio salto temporale carpiato sposta l’azione negli anni zero e trasporta lo studente Luca Molinari dai nostalgici anni’80 ad un passato decisamente più prossimo raccontando moderni giovani da commedia all’italiana provando a non trasformarli in fumettose e irritanti macchiette in stile Moccia. Purtroppo come spesso capita sono gli incassi a dettar legge e dopo il grande successo di un buon primo capitolo infarcito di qualche ingenuità, ma piuttosto godibile ecco l’immancabile operazione botteghino, pensata per far cassa e di contro costruita e poco cercata nei contenuti, una sorta di eco sbiadita in cui situazioni e personaggi si ripetono, dinamiche sin troppo familiari perdono consistenza e protagonisti amoreggiano in attesa di un esame che ormai ha ben poco da raccontare.





Note degli autori

“Eccoci qua. Abbiamo fatto un film, lo abbiamo visto crescere, amare, adottare da molti di voi. Notte prima degli esami è stata la più bella sorpresa che ci sia mai capitata e sappiamo bene quanto sia difficile riuscire a ripetere un risultato del genere. Ma noi ci vogliamo provare, senza fare un seguito, né tanto meno un remake. Semplicemente con un’altra storia che ha per protagonisti quei personaggi che avete tanto amato. Luca, Massi, Alice, Riccardo, Simona, sono sempre loro e la loro grande amicizia il motore di questa nuova avventura e sarà ancora una volta Luca il centro degli eventi, l’amore della sua vita questa volta si chiama Azzurra e non sarà l’unica novità. Conosceremo la famiglia di Luca e scopriremo che le cose all’interno del gruppo, all’apparenza inossidabile, possono anche prendere una brutta piega... [Gli Autori]

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





Note del regista

"Il colpo di scena è che non è un sequel, lo abbiamo ribattezzato newquel. È una formula che ancora non esiste. Ci abbiamo pensato a lungo perchè non amiamo i sequel, quindi ci siamo sforzati di trovare qualcosa di innovativo. Come si fa con Topolino e Pippo che si spostano di epoca senza cambiare caratteristiche, abbiamo preso Luca e i suoi amici e li abbiamo spostati di 20 anni. Abbiamo scritto una storia completamente nuova, provando a fare un parallelismo tra i ragazzi di allora e quelli di oggi, ma anche del mondo di allora e quello di oggi. Giorgio Panariello è un Peter Pan di oggi che crea solo problemi al figlio invece di aiutarlo.” [Fausto Brizzi]





Curiosità e colonna sonora



Il film ha vinto un Nastro d'argento speciale assegnato a Fausto Brizzi ("Personaggio dell'anno"), un TRL Award di MTV come "Film dell'anno" e un Telegatto al Miglior film.



La sceneggiatura è di Massimiliano Bruno, Marco Martani e Fausto Brizzi.



Il film ha incassato € 12.117.000.



Le musiche originali del film sono del veterano Bruno Zambrini che ha musicato l'originale Notte prima degli esami ed è autore di numerose colonne sonore per musicarelli, film comici (la serie di Fantozzi) e i cinepanettoni di Neri Parenti (da Merry Christmas a Vacanze di Natale a Cortina).



Le musiche del film sono eseguite dall'Orchestra Sinfonica Nova Amadeus di Roma. Orchestrazione e direzione d'orchestra di Maurizion Abeni.



1. Queen - We are the champions

2. The Feeling - Strange

3. La parata dei delfin i- Bruno Zambrini

4. The Fratellis - Chelsea dagger

5. Freshly Ground - Doo be doo

6. Scherzi d'amore - Bruno Zambrini

7. Le Vibrazioni - Se

8. L'amicizia - Bruno Zambrini

9. Julieta Venegas - Limon y sal

10. The Pipettes - Full shapes

11. Luca Carboni - Malinconia

12. Tema dell'abbandono - Bruno Zambrini

13. Luca e Azzurra (Tema d'amore) - Bruno Zambrini

14. Alexia - Happy

15. Flanders - By my side

16. Tema della verità - Bruno Zambrini

17. L'innocenza dell'amore - Bruno Zambrini

18. Finley - Collars and cars

19. Gemelli Diversi - Ancora un po'



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]