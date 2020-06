Encanto: il nuovo film Disney sarà diretto dai registi di Zootropolis?

Di Pietro Ferraro venerdì 19 giugno 2020

Nuovi dettagli sul lungometraggio "Encanto" di Walt Disney Animation Studios.

Il sito The DisInsider (via Collider) riporta che Encanto, il nuovo film d'animazione Disney sarà diretto da Byron Howard e Jared Bush (Zootropolis), lungometraggio vincitore del premio Oscar al miglior film d'animazione.

La fonte avverte che il titolo del film potrebbe cambiare e aggiunge dettagli sulla storia che segue una giovane ragazza brasiliana nata in una famiglia che possiede poteri magici, anche se la ragazza in questione non possiede tali poteri. Bush ha scritto la sceneggiatura con Charise Castro Smith (Hill House) e Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana) scriverà la musica.

"Encanto" diventa il terzo film d'animazione della Disney negli ultimi cinque anni con una donna di colore come protagonista, dopo la polinesiana Moana di Oceania e l'asiatica guerriera di Raya and the Last Dragon.

Howard ha co-diretto anche Rapunzel: L'intreccio della torre e Bolt - Un eroe a quattro zampe, mentre Bush che ha esordito con Zootropolis ha all'attivo solo il corto Shakira: Try Everything e ha scritto di Oceania. Zootropolis era co-diretto anche da Rich Moore che ha recentemente lasciato Disney per la Sony Pictures Animation.

Anche se al momento l'unico film confermato di Disney Animation Studios è Raya and the Last Dragon, slittato da fine 2020 all'inizio del 2021, il sito DisInsider ipotizza che "Encanto" potrebbe prendere la data di uscita del 24 novembre 2021.

Fonte: The DisInsider