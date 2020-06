Stasera in tv: "Ossessione senza fine: Il ritorno" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 20 giugno 2020

Rai Due stasera propone Ossessione senza fine: Il ritorno (Stalked by My Doctor: The Return), film thriller del 2016 diretto da Doug Campbell e interpretato da Eric Roberts, Claire Blackwelder, Hilary Greer:, Mark Grossman e Christopher Crabb.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Eric Roberts: Dr. Beck

Claire Blackwelder: Amy Watkins

Hilary Greer: Linda Watkins

Mark Grossman: Garth

Christopher Crabb: Zio Roger

Lesli Kay: Rachel

Tiffany Adams: Dottoressa Clark

Sarah Kraft: Infermiera Peters

Lance J. Holt: Dr. Oswald

Clint Jung: Agente FBI Chung

Manuel Cruz: Agente D'Angelo

Kimberly Spak: Officiante

Lisa Marie: Haley

Alix Foedisch: Katrina

Luis Mercado: Javier





La trama

Mentre si nasconde dai Federales sotto falsa identità, il dottor Albert Beck (Eric Roberts) occhieggia splendide giovani donne, lottando per controllare i suoi impulsi. All'improvviso un'adolescente incosciente viene portata a riva, vittima di un incidente di surf. Il dottor Beck non ha altra scelta che eseguire una RCP di emergenza e salvarle la vita. Mentre tossisce acqua salata il dottor Beck guarda negli splendidi occhi di Amy (Claire Blackwelder), una splendida ragazza americana in vacanza con sua madre. Il dottor Beck ne resta colpito. Diventa immediatamente amico di Amy e della sua attraente madre, Linda (Hilary Greer), una vedova emotivamente turbata, ma benestante, che nasconde parecchi misteri, soprattutto nella sua mente. Beck lotta con un dilemma: dovrebbe corteggiare Melissa? O dovrebbe fare ciò sa essere meglio per lui e uscire con donne più vicine alla sua età? Incapace di togliersi Amy dalla testa, il Dr. Beck segue Amy e Linda fino a San Diego. Arriva alla scuola di Amy, fingendo di essere preoccupato per la sua salute. Amy, incantata dall'uomo che le ha salvato la vita, organizza un appuntamento per la madre e il dottor Beck. Presto, il Dr. Beck inizia ad uscire con Linda, fingendo di essere romanticamente interessato a lei e offre i suoi servizi come medico personale di Linda. Linda è euforica! Alla fine ha trovato qualcuno che può prendersi cura di lei, ma Amy comincia a diventare sospettosa nei confronti del dottor Beck che non la guarda più come una paziente e amica, ma in un modo che comincia a metterla a disagio, un disagio che si trasformerà presto in paura.





Curiosità