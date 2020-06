Animorphs: la serie di libri per ragazzi anni novanta arriva al cinema

Di Pietro Ferraro sabato 20 giugno 2020

Gli Animorphs dei libri e della serie tv anni novanta arrivano sul grande schermo in formato live-action.

Animorphs serie di libri per ragazzi di Katherine Applegate e suo marito Michael Grant, firmati con lo pseudonimo K.A. Applegate, praticamente Power Rangers incontra Manimal, fruirà di un adattamento cinematografico ad opera di Scholastic e Picturestart. Il sito THR riporta che un film live-action basato sulla popolare serie di libri di fantascienza degli anni novanta è ufficialmente in sviluppo alla Universal.

Eric Feig di Picturestart, noto per aver prodotto la serie di film musicali Step Up e il franchise horror Wrong Turn, ha confermato il progetto e confida che il grande numero di fan della serie, nuovi e di lunga data, rispondano positivamente ad un film live-action.

Sappiamo che questi libri hanno una panchina meritatamente profonda di appassionati fan - inclusi noi stessi - e speriamo di rendere Katherine Applegate e il suo co-autore, Michael Grant, orgogliosi mentre diamo vita a Jake, Marco, Cassie, Rachel e Tobias per una nuova generazione.

La collana "Animorph" pubblicata tra giugno 1996 e maggio 2001, è composta da 54 libri e comprende dieci companion book, otto dei quali si adattano alla continuità della serie (i libri di Animorphs Chronicles e Megamorphs) e due gamebook che non si adattano alla continuità (i libri Alternamorphs). La serie fu originariamente concepita come una serie in tre parti chiamata "The Changelings", in cui Jake si chiamava Matt, e suo fratello minore Joseph al posto di Cassie. I libri sono stati adattati in una serie televisiva omonima in onda su Nickelodeon dal 1998 al 1999 che includeva nel cast l'attore canadese Shawn Ashmore, noto per il ruolo di Bobby Drake / Uomo Ghiaccio negli X-Men cinematografici.

La storia ruota attorno a cinque umani: Jake, Marco, Cassie, Rachel e Tobias e un alieno, Aximili-Esgarrouth-Isthill (soprannominato Ax), che ottengono la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale che tocchino. Sopronnominati "Animorphs" (un neologismo che miscela"animal morphers"), i ragazzi usano la loro abilità per combattere una silenziosa invasione aliena della Terra da parte di una razza parassita di alieni che assomiglia a grandi lumache chiamate Yeerks, guidati da Esplin-Nove-Quattro-Doppio-Sei, uno Yeerk di rango di Visser III a capo dell'invasione terrestre. Gli alieni Yeerks possono prendere qualsiasi creatura vivente come ospite entrando e fondendosi a livello cerebrale attraverso il condotto uditivo.

Scholastic ha anche in programma di lanciare un adattamento formato romanzo grafico della serie Animorphs tramite la sua etichetta Scholastic Graphix il 6 ottobre, con il candidato all'Eisner Award Chris Grine che ha adattato il primo romanzo, "The Invasion". Inoltre, la società pubblicherà uno specilae cofanetto in autunno con i primi sei libri della serie Animorphs forniti delle copertine originali degli anni '90.