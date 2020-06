Brubaker compie 40 anni: curiosità e recensione del prison-drama con Robert Redford

Di Pietro Ferraro sabato 20 giugno 2020

Blogo celebra il 40° anniversario dell'acclamato dramma a sfondo carcerario del 1980 con Robert Redford e Morgan Freeman.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 20 giugno 1980 usciva nei cinema americani Brubaker, dramma a sfondo sociale basato su eventi reali e uno dei migliori prison-movies di sempre. Stuart Rosenberg (Nick mano fredda, Amytiville Horror) dirige Robert Redford nel ruolo di un direttore di prigione, Henry Brubaker, che s'infiltra come detenuto nella prigione che andrà a dirigere scoprendo una rete di corruzione e violenza.

La sceneggiatura di W. D. Richter, candidata ad un Oscar, è una versione romanzata del libro del 1969, "Accomplices to the Crime: The Arkansas Prison Scandal" di Tom Murton e Joe Hyams, che illustra in dettaglio come Murton nel 1967 portò alla luce lo scandalo del sistema carcerario dell'Arkansas.

Rosenberg miscela con dovizia dramma e thriller per un film di stampo "politico" che rievoca il miglior cinema americano degli anni settanta. Al fianco di Redford recitano Yaphet Kotto (Alien), Jane Alexander (Tutti gli uomini del presidente), Murray Hamilton (il sindaco del film "Lo squalo"), David Keith (Ufficiale e gentiluomo), M. Emmet Walsh (Airport '77), Everett McGill (Gunny), Joe Spinell (il Joe Gasco della saga Rocky) e Morgan Freeman in una delle sue prime apparizioni accreditate.

Brubaker funziona su due piani distinti e ben amalgamati: nell'incipit in puro stile prison-movie in cui il personaggio di Redford impersona il finto detenuto e assiste alla corruzione, subendo anche le violazioni dei diritti perpetrate quotidianamente dal personale carcerario, guardie in primis, e ancor di più nella seconda parte, in cui Brubaker prova a far leva dall'altro lato della barricata, tentando di far pulizia e riformare il carcere, con un idealismo che finirà per scontrarsi con un sistema tanto corrotto quanto ben radicato e una politica "voltagabbana" che finirà per abbandonarlo e rimpiazzarlo quando lo scandalo comincerà a spaventare i "piani alti".





Curiosità



Basato sugli sforzi nella vita reale dell'ex amministratore carcerario Thomas O. Murton per riformare le fattorie prigione di Tucker e Cummins nell'Arkansas nel 1967-68. Murton ha scritto il libro su cui si basa la sceneggiatura ed è stato anche consulente tecnico del film.



Al suo debutto cinematografico, Nicolas Cage appare come una comparsa. Questo è stato anche il primo ruolo accreditato di Morgan Freeman.

L'elemento narrativo "Guardiano che impersona un prigioniero", era immaginario e non derivava dalle esperienze di Thomas O. Murton. È stato suggerito che questo dispositivo della trama sia stato ispirato dal direttore della prigione di Sing Sing, Thomas Mott Osborne, che, nel 1913, con un nome presunto, si era infitrato nel penitenziario dello stato di Auburn a New York.

Oltre 6.500 persone hanno chiesto di essere comparse nel film, mentre il film stesso contiene fino a 1.000 detenuti contemporaneamente. Il film presenta diverse guardie carcerarie in pensione di varie carceri, tra cui la prigione di Junction City, precedentemente attiva, dove è stato girato il film. Durante il casting, la produzione si è messa in cerca di ex-detenuti rilasciati di recente. Il regista Stuart Rosenberg desiderava usare il maggior numero possibile di veri ex detenuti, perché sosteneva che si muovevano e parlavano in un modo del tutto particolare.



Questo film è stato realizzato e pubblicato undici anni dopo la pubblicazione del libro "Accomplices to the Crime: The Arkansas Prison Scandal" di Thomas O. Murton e Joe Hyams realizzato e rilasciato tra i dodici e i tredici anni dopo gli eventi dello scandalo della prigione in Arkansas, avvenuti intorno al 1967-1968.



La punizione, le condizioni, la corruzione e la violenza all'interno della prigione, rappresentate in questo film, basate sullo scandalo della prigione della Tucker State Prison Farm e Cummins State Prison Farm, sono diventate oggetto del caso di diritto comune Holt v. Sarver (Arkansas) dove è stato stabilito che il sistema penitenziario dell'Arkansas ha violato i diritti costituzionali dei detenuti.



La vera prigione usata per rappresentare il fittizio penitenziario statale di Wakefield, era la fattoria prigione di Junction City a Junction City, Ohio, a circa 80 km da Columbus. La prigione fu costruita nel 1904, e fu chiusa due anni prima delle riprese dopo una storia di rivolte e ribellioni. Il film Wakefield Penitentiary, si basa sulle fattorie prigioni statali di Tucker e Cummins nell'Arkansas.