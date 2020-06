Devolution: Legendary porterà al cinema il libro con Bigfoot di Max Brooks

Di Pietro Ferraro sabato 20 giugno 2020

Il nuovo romanzo horror con Bigfoot dell'autore di "World War Z" diventerà un film.

Legendary Entertainment ha acquisito i diritti e adatterà per il grande schermo Devolution, il nuovo romanzo di Max Brooks, noto per "World War Z. La guerra mondiale degli zombie", romanzo da cui è stato tratto l'omonimo film con Brad Pitt.

Il sito THR riporta che “Devolution: A Firsthand Account of the Rainier Sasquatch Massacre” è la versione di Brooks sul popolare mito del Bigfoot raccontato in parte come diario e in parte come indagine scientifica.

La storia è ambientata in una città modello eco-impegnata all'ombra di Mount Rainier che, all'indomani di un'eruzione vulcanica, è attaccata da bestie feroci conosciute come Sasquatch. La storia viene raccontata attraverso il punto di vista di Kate Holland, una residente della cittadina.

Il film è stato descritto come "in parte narrativa di sopravvivenza, in parte sanguinoso racconto horror, in parte viaggio scientifico ai confini tra verità e finzione".

La sinossi ufficiale del libro:

Mentre la cenere e il caos dell'eruzione di Mount Rainier vorticava e si chetava, la storia del massacro di Greenloop è passata inosservata, non esaminata...fino ad ora. Ma le riviste della residente Kate Holland, recuperate dal sanguinoso relitto della città, catturano una storia troppo straziante - e troppo sconvolgente nelle sue implicazioni - da dimenticare. In queste pagine, Max Brooks porta alla luce per la prima volta lo straordinario racconto di Kate, riproducendo fedelmente le sue parole insieme alle sue ampie indagini sul massacro e le bestie dietro ad esso, un tempo ritenute leggendarie ma ora note per essere terribilmente reali. Quello di Kate è una storia di forza e resilienza inaspettate, della sfida dell'umanità di fronte allo sguardo terribile di un predatore e, inevitabilmente, della ferocia e della morte. Eppure è anche molto più di questo. Perché se ciò che Kate Holland ha visto in quei giorni è reale, allora dobbiamo accettare l'impossibile. Dobbiamo accettare che la creatura conosciuta come Bigfoot cammina in mezzo a noi - e che è una bestia di terribile forza e ferocia.

Oltre a "World War Z", Max Brooks ha scritto anche Manuale per sopravvivere agli zombi (Einaudi 2006), Zombie Story e altri racconti (Cooper 2011), Minecraft. L'isola (Mondadori 2017), diversi romanzi grafici (G.I. Joe: Hearts and Minds, The Harlem Hellfighters, The Extinction Parade, Germ Warfare: A Very Graphic History) e il soggetto del fantasy d'azione The Great Wall con Matt Damon.