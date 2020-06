Hail Mary: Drew Goddard scriverà il film con Ryan Gosling astronauta

Di Pietro Ferraro domenica 21 giugno 2020

Lo sceneggiatore di "The Martian" a bordo per scrivere l'adattamento cinematografico del nuovo romanzo di Andy Weir.

Il sito THR riporta che Drew Goddard è a bordo per collaborare alla sceneggiatura di Hail Mary, il film con Ryan Gosling protagonista e i registi Phil Lord e Chris Miller coinvolti.

Il progetto si basa su un imminente libro di Andy Weir, noto per il romanzo "L'uomo di Marte" in seguito adattato, proprio da Goddard, nel film Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott che ha incassato 630 milioni di dollari e ricevuto sette candidature all'Oscar, incluse quelle per il miglior film e sceneggiatura non originale a Goddard.

Al momento Goddard aiuterà Lord e Miller nella stesura della sceneggiatura ed estenderà questa collaborazione a patto che non intralci la sua fitta agenda di impegni.

"Hail Mary" vedrà Gosling nel ruolo di un astronauta che si sveglia per trovarsi a milioni di chilometri di distanza da casa, in un minuscolo velivolo con due compagni di equipaggio morti per compagnia e nessun ricordo della sua missione o addirittura del suo nome. Ma quest'uomo scoprirà presto di essere l'unica speranza dell'umanità per la sopravvivenza da una minaccia a livello di estinzione.

Lord e Miller sono anche produttori del film con Gosling, Ken Kao, Amy Pascal e Aditya Sood che supervisiona per la società di produzione di Lord & Miller. MGM ha sborsato 3 milioni di dollari per i diritti di "Hail Mary"..

Goddard ha scritto l'originale Cloverfield e il World War Z con Brad Pitt, diretto Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale e creato la serie tv Daredevil di Netflix.

Attualmente c'è in sviluppo anche un terzo adattamento basato su un altro romanzo di Weir, l'opera seconda "Artemis", progetto che vede coinvolti ancora i registi Phil Lord e Chris Miller. Artemis si svolge alla fine del 2080 ed è ambientato sulla prima e finora unica città sulla Luna dove vive la traffichina Jasmine "Jazz" Bashara che si ritrova coinvolta in una cospirazione per il controllo della città. L'audiolibro del romanzo è narrato dall'attrice Rosario Dawson.