The King's Man: nuovo trailer italiano del prequel con Ralph Fiennes

Di Pietro Ferraro lunedì 22 giugno 2020

Il prequel di "Kingsman" con Ralph Fiennes arriva nei cinema italiani il 17 settembre

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina di The King's Man - Le Origini. Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra allo scopo di spazzare via milioni di vite, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli.

A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce.

Questo prequel di Kingsman - Secret Service ci svela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente attraverso gli occhi del protagonista interpretato da Ralph Fiennes.

"The King's Man - Le Origini" arriva dopo l'uscita del sequel Kingsman - Il cerchio d'oro che non ha avuto la stessa benevola accoglienza dell'originale. Nel frattempo è in lavorazione Kingsman 3 che vedrà il ritorno di Colin Firth e Taron Egerton e i membri degli Statesman americani: Channing Tatum, Jeff Bridges e Halle Berry.

Tornando a "The King's Man - Le origini", Ralph Fiennes recita in questo prequel come T.E. Lawrence insieme a Harris Dickinson come Conrad, Liam Neeson come Herbert Kitchener, 1º conte Kitchener, Daniel Brühl come Felix Yusupov, Rhys Ifans come Grigori Rasputin, Gemma Arterton come Mata Hari e Aaron Taylor-Johnson come Lee Unwin. Charles Dance si unisce a loro nei panni di Field Marshall Haig, insieme a Matthew Goode come Tristano, Tom Hollander come Giorgio V / Guglielmo II / Nicola II, Djimon Hounsou come Shola, Stanley Tucci come Merlino, Alison Steadman come Ginevra, Robert Aramayo come Gavrilo Princip, Alexandra Maria Lara come Polly e Joel Basman come Galvano.

Come ogni altro film del franchise "Kingsman" anche questo nuovo film è diretto da Matthew Vaughn (Kick-Ass) da una sceneggiatura scritta da Karl Gajdusek e basata sul fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons. Henry Jackman fornisce la colonna sonora, Ben Davis si è occupato della fotografia e Jon Harris del montaggio.

"The King's Man - Le Origini" arriverà nelle sale italiane il 17 settembre.