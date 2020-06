Mamma Mia! sarà una trilogia, lo rivela uno dei produttori

Di Pietro Ferraro lunedì 22 giugno 2020

Un terzo film del franchise "Mamma Mia" è nei piani di Universal.

Con oltre un miliardo di dollari d'incasso con due film e un acclamato musical alle spalle, il franchise Mamma Mia! potrebbe avere presto un terzo film, ad accennarlo in una recente intervista Judy Craymer, uno dei produttori dietro al musical originale.

In un'intervista con il Daily Mail, Craymer ha rivelato che Universal la vorrebbe coinvolta per un terzo film.

Avrei dovuto andare avanti con quello, nella mia testa, in questi mesi. Ma poi sono stato colpito dalla nebbia COVID. Penso che un giorno ci sarà un altro film, perché c'è una trilogia, capisci. So che la Universal vorrebbe che lo facessi.

“Mamma Mia!” accompagnato dalle hit degli ABBA racconta la storia di Sophie (Amanda Seyfried) e di sua madre Donna (Meryl Streep). Mentre Sophie si prepara per il giorno del suo matrimonio, sorge la domanda sulla sua paternità e invita tre delle passate fiamme di Donna (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård) nella speranza di trovare il suo vero padre. Il sequel del 2018 esplora il passato di Donna, interpretata da Lily James, ed esplora ulteriormente le sue avventure con tutti e tre gli uomini oltre all'ascesa della sua band, Donna and the Dynamos.

Una terza "Mamma Mia!" non è stato annunciato ufficialmente, ma Craymer ha affermato che una nuova puntata potrebbe includere nuova musica degli ABBA.