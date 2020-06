Hamilton: trailer della versione cinematografica in arrivo su Disney Plus

Di Pietro Ferraro martedì 23 giugno 2020

L'acclamato e pluripremiato musical "Hamilton" arriva in esclusiva du Disney + il 3 luglio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Hamilton, acclamato e pluripremiato musical di Broadway, arriverà in esclusiva su Disney + il prossimo 3 luglio e il canale streaming, che ha sborsato 75 milioni di dollari per i diritti di distribuzione mondiale del film, ha reso disponibile un nuovo trailer ufficiale della speciale versione cinematografica che arriverà in digitale, versione creata per le sale americane nel 2016.

Hamilton con musica, testi e libretto di Lin-Manuel Miranda racconta la storia di Alexander Hamilton uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America. Ispirata alla biografia del 2004 "Alexander Hamilton" dello storico Ron Chernow, la musica dello spettacolo attinge fortemente dall'hip hop, così come dai brani di R&B, pop, soul e musical in stile tradizionale; lo spettacolo è interpretato anche da attori non bianchi nei panni dei padri fondatori e altre figure storiche. Dalla sua prima Hamilton ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto otto Drama Desk Awards, incluso "Outstanding Musical". Ai Tony Awards 2016, "Hamilton" ha ricevuto un record di 16 nomination, vincendo 11 premi, tra cui Miglior Musical. Inoltre è uno dei nove musical su 83 ad aver vinto il Premio Pulitzer per la drammaturgia.

La versione cinematografica è un montaggio di spettacoli di "Hamilton" al Richard Rodgers Theatre di New York nel giugno 2016 con i principali membri del cast di Broadway. Questo filmato di montaggio era originariamente destinato al documentario del 2016 "Hamilton's America". Il film include gran parte dello stesso cast della versione teatrale originale con Lin-Manuel Miranda come Alexander Hamilton, Christopher Jackson c(George Washington), Daveed Diggs (Thomas Jefferson), Leslie Odom Jr. (Aaron Burr), Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler), Okieriete Onaodowan (Hercules Mulligan e James Madison), Anthony Ramos (John Laurens e Philip Hamilton), Jasmine Cephas Jones (Peggy Schuyler e Maria Reynolds) e Jonathan Groff (Re Giorgio III).

Fonte: Collider