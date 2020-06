V/H/S/4: Radio Silence al lavoro su un nuovo capitolo dell'antologia horror

Di Pietro Ferraro martedì 23 giugno 2020

Il franchise horror "V/H/S" fruirà di un terzo sequel prodotto dai registi di "Finché morte non ci separi".

I fan del genere horror conoscono bene il franchise horror V/H/S, un'antologia di cortometraggi horror che ha generato due sequel ("V/H/S/2" del 2013 e "V/H/S: Viral" del 2014), ma ora apprendiamo dal sito The Hollywood Reporter che un quarto film è attualmente in lavorazione con Radio Silence e David Bruckner tra i produttori.

Il nuovo film dal titolo V/H/S/94 presenterà episodi dai registi Simon Barrett (Balir Witch), Timo Tjahjanto (May the Devil Take You) e Chloe Okuno ("Slut"), con altri registi che verranno annunciati in seguito. "V/H/S/94" sarà il primo film del franchise ad essere presentato in un'unica narrazione fluida, con ogni episodio collegato all'alto.

Radio Silence collettivo composto da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella, un trio di filmmakers di Los Angeles, sono stati lanciati proprio con un corto incluso nel "V/H/S" originale dal titolo "10/31/98", che seguiva un gruppo di ragazzi che partecipano ad una festa di Halloween organizzata nientemeno che dal demonio in persona. Il trio ha poi esordito con il lungometraggio La stirpe del male, un found footage horror non entusiasmante che strizzava l'occhio a Rosemary's Baby, ha partecipato all'antologia horror Southbound - Autostrada per l'inferno con l'episodio "No Way Out" e ha recentemente diretto il notevole Finché morte non ci separi (Ready or Not) un salto di qualità davvero notevole rispetto al passato. Attualmente il trio è collegato al sequel Scream 5 che ha recentemente ufficializzato il ritorno di David Arquette, con Neve Campbell in trattative per riprendere il ruolo iconico di Sidney Prescott.

David Bruckner ha all'attivo corti per le antologie horror V/H/S ("Amateur Night) e Southbound - Autostrada per l'inferno ("The Accident"). I crediti di Bruckner includono anche il suggestivo esordio fantascientifico The Signal, l'horror Siren, spin-off del corto "Amateur Night", l'intrigante folk-horror Il Rituale di Netflix e il recente thriller Night House con Rebecca Hall che Bruckner ha venduto a Searchlight Pictures per ben 12 milioni di dollari. Bruckner è anche legato al remake di Hellraiser prodotto da Spyglass.

"V/H/S/94" sarà prodotto anche dai co-creatori del franchise Brad Miska e Tom Owen del sito horror Bloody Disgusting, e Josh Goldbloom e Parinda Patel della neonata Cinepocalypse Productions. Michael Paszt, James Fler e Andrew T. Hunt saranno i produttori esecutivi del progetto, che viene prodotto in collaborazione con Studio 71.