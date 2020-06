Atlantis: Colin Trevorrow alla regia di un film sulla mitica città di Atlantide

Di Pietro Ferraro martedì 23 giugno 2020

Dopo Jurassic Park 3 il regista Colin Trevorrow racconterà Atlantide per Universal Pictures.

Con le produzioni cinematografiche in attesa di ripartire in tutto il mondo, il regista Colin Trevorrow, pronto a riprendere le riprese di Jurassic World: Dominion sembra aver già ben chiaro il prossimo progetto su cui lavorare, dopo che avrà confezionato e consegnato il sesto film della saga Jurassic Park.

Il sito Deadline riporta che Trevorrow dirigerà per Universal Pictures il film Atlantis, un thriller sulla mitica città di Atlantide scritto da Dante Harper (Aline: Covenant) da una storia di Trevorrow e di Matt Chapman (Il ponte delle spie). Trevorrow sarà anche produttore del film con la sua società di produzione Metronome Film Co..

La fonte riferisce che "a differenza delle precedenti incarnazioni della mitica città come regno sottomarino, l'Atlantide di Trevorrow è ambientata in un continente perduto nell'Oceano Indiano tra Africa, India e Oceania. Una civiltà multiculturale dotata di tecnologia avanzata."

Il progetto è entrato in sviluppo nel 2018, con Trevorrow e il suo team, guidati dallo scenografo Kevin Jenkins, che si sono presi il tempo necessario per creare un accurato background per l'universo in cui si svolgerà il film che potrebbe seguire le orme di Avatar.

La data di uscita "Jurassic World: Dominion" è attualmente fissata all'11 giugno 2021.