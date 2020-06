Belzebuth: trailer del nuovo horror con Tobin Bell

Di Pietro Ferraro martedì 23 giugno 2020

Tobin Bell protagonista di un nuovo horror in arrivo sul canale streaming Shudder.

Il canale streaming americano Shudder specializzato in horror, thriller, sovrannaturale e fantascienza, che ha prodotto gioiellini come l'horror Haunt e la serie tv Creepshow, il 29 agosto rilascerà Belzebuth un nuovo film horror originale che vede protagonista il Tobin Bell della saga di Saw.

Il nuovo horror segue un agente speciale Emanuel Ritter e un prete del Vaticano che indagano su una serie di morti scioccanti che sembrano legate ad un antico e potente demone.

La trama ufficiale del film:





Ambientato su entrambi i lati del confine tra Stati Uniti e Messico, questo film in lingua spagnola / inglese segue l'agente speciale Emanuel Ritter (Joaquín Cosio) mentre conduce un'indagine della polizia su una serie di morti misteriose al confine che coinvolgono bambini piccoli. Il caso prende una svolta sovrannaturale quando Vasilio Canetti (Tobin Bell) un sacerdote del Vaticano collega l'antico demone Belzebuth agli omicidi.

Il cast è completato da Tate Ellington (Sinister 2), Giovanna Zacarías, Aurora Gil, Aida López, Norma Angélica, Enoc Leaño, José Sefami, Yunuen Pardo, Alondra Benitez, Conde Fabregat, Boris Schoemann, Mercedes Hernández e Liam Villa.

Il film è diretto da Emilio Portes (Pastorela) e scritto da Luis Carlos Fuentes, al suo primo lungometraggio cinematografico e autore di due raccolte di racconti horror.

Prima dell'uscita su Shuddder, "Belzebuth" arriverà negli Stati Uniti in VOD, Digital HD, DVD e Blu-ray il 7 luglio.