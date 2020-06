Stasera in tv: "Scatti di follia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Rai Due stasera propone Scatti di follia (Deadly Runway), thriller del 2018 diretto da Doug Campbell e interpretato da Joshua Hoffman, Elle Army, Linsey Godfrey e T.J. Hoban.

Cast e personaggi

Joshua Hoffman: David

Ellen Michelle Monohan: Caitlyn

Linsey Godfrey: Jennifer

T.J. Hoban: Nick

Heather Hopkins: Brittany

Stevie Johnson: Preside Wilson

Jamie Luner: Suzanne

Maria Pallas: Andrea

Diana Popick: Cliente Donna

Zachary Roozen: Trey

Paul Toweh: Greg





La trama

Dopo che la fotografa di moda di New York Jennifer Higgins (Linsey Godfrey) subisce un violento esaurimento psicotico, fugge a Los Angeles dove inizia ad insegnare in una classe di "Moda e fotografia" in una scuola superiore locale. Jennifer vede il potenziale in uno studente nerd, David (Joshua Hoffman), trasformandolo in uno splendido modello da passerella. da un giorno all'altro, David diventa non solo il ragazzo più in voga del campus, ma anche un'ossessione amorosa per Jennifer. Quando la bomba sexy del campus Brittany (Heather Hopkins) cerca di rivendicare David come suo, Jennifer è spinta alla follia omicida, e uccide Brittany occultando l'omicidio. Tuttavia Jennifer si rende conto che anche altre donne nella vita di David - la suo agente, la sua ragazza timida - sono ostacoli, e anche loro devono essere eliminate. Alla fine Jennifer riesce a sedurre David e i due iniziano una relazione sessuale con l'ingenuo David che inizialmente è convinto di aver scoperto il vero amore; ma scopre rapidamente di essere finitonel letto di una psicopatica omicida. Quando David respinge Jennifer, lei impazzisce e lo rapisce, con l'intenzione di mutilare il suo bell'aspetto. Ora tocca alla ragazza di David salvarlo prima che l'artista pazza Jennifer distrugga la sua bellissima creazione.





