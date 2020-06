The Silecing: trailer del thriller con Nikolaj Coster-Waldau

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Un cacciatore pentito e una tenace poliziotta sulle tracce di un assassino finiscono in un gioco mortale del gatto col topo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di The Silecing, un nuovo thriller che vede protagonista Nikolaj Coster-Waldau meglio noto come lo "Sterminatore di Re" della serie tv Il trono di spade.

Il film vede Coster-Waldau nei panni di un cacciatore ravveduto tormentato dalla scomparsa della figlia che si mette sulle tracce di un assassino che potrebbe averla rapita cinque anni prima, al suo fianco una tenace poliziotta interpretata da Annabelle Wallis vista in Annabelle 2, La mummia e la serie tv Peaky Blinders e che vedremo prossimamente nell'horror Malignant di James Wan e al fianco di Mel Gibson, Naomi Watts e Frank Grillo nell'action-thriller con loop temporale Quello che non ti uccide.

Il film è interpretato anche da Hero Fiennes Tiffian, nipote degli attori Joseph e Ralph Fiennes e noto per aver interpretato Hardin Scott in After e Tom Riddle in Harry Potter e il principe mezzosangue. Il cast è completato da Zahn McClarnon, Melanie Scrofano, Josh Cruddas, Danielle Ryan, Kayla Dumont, Daina Barbeau, Shaun Smyth, Brielle Robillard, Bart Rochon e Charlotte Lindsay Marron.

"The Silecing" è diretto dal belga Robin Pront all'attivo per lui la regia del dramma Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore ed episodi della serie tv I banditi di Jan. Pront dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Micah Ranum.

Dopo la cancellazione del festival SXSW causa emergenza Covid-19, Saban Films ha optato per un debutto americano del film in esclusiva su DirectTV il 16 luglio, seguito da una successiva uscita nelle sale, digitale e on demand il 14 agosto.

Fonte: Collider