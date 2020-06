One Night in Bangkok: trailer del thriller d'azione con Mark Dacascos

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Il regista thailandese "Kaos" torna a dirigere Mark Dacascos in un omaggio al thriller "Collateral" di Michael Mann.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e locandine di One Night in Bangkok, un thriller d'azione diretto dal regista thailandese Wych Kaosayananda alias Wych Kaos che torna a collaborare con Mark Dacascos dopo l'action con zombie The Driver.

Descritto come un omaggio al Collateral con Tom Cruise, "One Night in Bangkok" segue un sicario interpretato da Dacascos che paga una tassista a Bangkok per scortarlo inconsapevolmente a ciascuno dei suoi obiettivi - cinque omicidi in sei ore.

La trama ufficiale:





Un sicario di nome Kai (Dacascos) vola a Bangkok, prende una pistola e prende un taxi. Offre ad una tassista molti soldi per essere la sua autista tutta la notte. Ma quando si rende conto che Kai sta commettendo brutali omicidi ad ogni fermata, è troppo tardi per andarsene. Nel frattempo un eccentrico detective della polizia (Kosugi) corre per decodificare la serie di uccisioni prima che venga versato ulteriore sangue.

Il cast include anche Kane Kosugi, Vanida Golten, Prinya Intachai, Sahajak Boonthanakit e Julie Condra.

Wych Kaos oltre ad aver legato il suo nome al flop hollywoodiano Ballistic, tratto dall'omonimo videogioco e interpretato Antonio Banderas e Lucy Liu, ha diretto anche Fah altro flop stavolta registrato in patria, l'action Zero Tolerance con Scott Adkins e Tekken 2: Kazuya's Revenge, altro action basato su un videogioco.

"One Night in Bangkok" è prodotto da Scott Clayton, Mark Dacascos, Wych Kaosayananda e Adam Zachary Smith. Il film uscirà negli Stati Uniti direttamente in DVD / VOD a partire dal 25 agosto.