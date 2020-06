Claire Foy protagonista del thriller-horror Dust

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Un horror minimalista ambientato negli anni trenta per l'esordio dei registi Will Joines e Karrie Crouse.

Claire Foy attrice britannica premio Emmy e Golden Globe il ruolo di Elisabetta II nella serie televisiva The Crown di Netflix sarà la protagonista del thriller-horror psicologico Dust.

Il sito Variety riporta che la storia è ambientata nell'Oklahoma del 1930 e segue Foy nei panni di una giovane madre che, "intrappolata da tempeste di polvere sempre più soffocanti, adotta misure estreme per proteggere la sua famiglia mentre è perseguitata dal suo passato".

Il film sarà diretto da Will Joines e Karrie Crouse al loro esordio sul grande schermo dopo aver diretto insieme alcuni cortometraggi. La sceneggiatura di "Dust" è di Crouse i cui crediti come sceneggiatore includono la serie tv Westworld e il dramma Pilgrim Song.

I crediti cinematografici di Claire Foy oltre all'esordio in L'ultimo dei Templari includono ruoli in Vampire Academy, Ogni tuo respiro, Millennium - Quello che non uccide e First Man - Il primo uomo nei panni della moglie dell'astronauta Neil Armstrong interpretato da Ryan Gosling..

Lucas Joaquin (Re della terra selvaggia, I toni dell'amore, Ancora una volta) di Secret Engine è produttore insieme al candidato all'Oscar Alix Madigan (Un gelido inverno, Case 39, Adaline - L'eterna giovinezza) di Mad Dog Films.