Gerard Butler protagonista del thriller d'azione Kandahar

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Gerard Butler e il regista di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen tornano a fare squadra per un nuovo thriller d'azione ambientato in Afghanistan.

Gerard Butler e il regista Ric Roman Waugh tornano a fare squadra dopo Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen per un nuovo thriller d'azione dal titolo Kandahar.

Il sito Deadline riporta che Butler assumerà il ruolo di un personaggio di nome Tom Harris, “un agente della CIA sotto copertura che lavora in Medio Oriente. Una fuga di informazioni segrete espone pericolosamente la sua missione riservata e rivela la sua identità segreta. Bloccato nel cuore di un territorio ostile, Harris e il suo traduttore devono lottare per uscire dal deserto verso un punto di estrazione a Kandahar, in Afghanistan, sfuggendo alle forze speciali d'élite che li braccano."

Waugh dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con l'ex ufficiale dell'intelligence militare Mitchell LaFortune. Il film è prodotto da Thunder Road Films di Basil Iwanyk ed Erica Lee, società che ha prodotto la trilogia di John Wick e i due film del franchise Sicario, G-BASE di Alan Siegel e Gerard Butler e la Capstone Group di Christian Mercuri.

È raro trovare la combinazione di talenti innegabili come quella che abbiamo su Kandahar con Gerard, Alan, Ric e Basil. Aggiungi un fantastico copione d'azione e hai un film che imposta il livello molto in alto. Sono lieto di lavorare con tutto il team di Kandahar e di portare questo film sul mercato. Christian Mercuri - produttore

Kandahar segna una riunion anche per Butler, Waugh e il produttore Basil Iwanyk, che hanno recentemente collaborato per il thriller Greenland che racconta la lotta di una famiglia lotta per sopravvivere ad un disastro naturale cataclismico.

Siamo così entusiasti di poter riunire di nuovo la banda di Greenland. La sceneggiatura di Mitch è sempre stata un gioiello nella nostra lista e far sì che questa squadra lo realizzi è un sogno diventato realtà per noi. Basil Iwanyk - produttore

L'impegnatissimo Gerard Butler oltre che in "Greenland" e Kandahar apparirà nella commedia All-Star Weekend esordio alla regia di Jamie Foxx, riprenderà il ruolo di "Big Nick" O'Brien nel sequel Nella tana dei lupi 2 ed è designato protagonista del thriller Remote Control in cui vestirà i panni di un analista di intelligence aziendale britannico che si trova impigliato in una cospirazione per destabilizzare l'economia cinese e sarà parte di un gruppo di cacciatori di tesori che opera su una Terra post-apocalittica nella commedia fantascientifica Afterburn.