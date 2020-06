Retaliation: trailer del revenge-thriller con Orlando Bloom

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 giugno 2020

Un uomo cerca vendetta per un trauma subito durante l'infanzia nel secondo lungometraggio per i fratelli cineasti britannici Ludwig e Paul Shammasian.

Disponibili trailer e poster di Retaliation (in precedenza noto come "Romans"), un nuovo thriller con vendetta che vede protagonista Orlando Bloom nei panni di un uomo che cerca di avere la sua vendetta su qualcuno che ritiene responsabile di un'esperienza traumatica della sua infanzia.

La trama ufficiale:





Orlando Bloom interpreta Malky, un operaio demolitore la cui vita subisce uno shock sismico quando, fuori a bere con gli amici in un pub locale, vede una figura inquietante del suo passato: l'uomo che ritiene responsabile di un traumatico incidente della sua infanzia. Alimentato dalla rabbia, Malky inizia un percorso di vendetta e scopre che nessuno può sfuggire alle conseguenze dei propri peccati.

Il film è interpretato anche da Anne Reid (L'uomo di neve), l'attrice britannica per il ruolo in questo film è stata premiata per la migliore interpretazione in un film britannico all'Edinburgh International Film Festival. Il cast è completato da Janet Montgomery, la dottoressa Lauren Bloom della serie tv New Amsterdam, Charlie Creed-Miles (King Arthur), Alex Ferns (Chernobyl), India Fowler, Josh Myers (Hooligans sotto copertura), Kyle Rees, James Smillie, Deborah Rock, Natasha Jean Sparkes, Phelim Kelly (Pennyworth), Rory Nolan (La ragazza della canzone) e Rosalyn Wright.

Il film è diretto da Ludwig e Paul Shammasian meglio noti come "Shammasian Brothers" al loro secondo lungometraggio dopo il dramma The Pyramid Texts del 2015. Gli Shammasian dirigono da una sceneggiatura di Geoff Thompson (Snails Picnic) che ha scritto per loro anche "The Pyramid Texts" e il corto Romans 12:20 su cui è basato "Retaliation" e che i fratelli cineasti hanno realizzato nel 2008.

Saban Films rilascerà "Retaliation" negli Stati Uniti in formato digitale e on demand il 24 luglio.