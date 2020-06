Five Nights At Freddy's: Jason Blum fornisce un aggiornamento sul film

Di Pietro Ferraro giovedì 25 giugno 2020

Lo sviluppo del film basato sul videogioco survival-horror "Five Nights At Freddy's" procede spedito.

L'adattamento cinematografico della serie di videogiochi horror Five Nights at Freddy's è in sviluppo da anni e l'ultimo aggiornamento ha visto Chris Columbus (Mamma ho perso l'aereo, Gremlins, I Goonies) reclutato come regista e sceneggiatore.

Recentemente il produttore Jason Blum di Blumhouse Productions ha condiviso durante una sessione di domande & risposte su Zoom (via Fandom) un aggiornamento sullo status del film annunciando che lo sviluppo del film procede spedito e senza intoppi.

Quindi mi sento davvero come se avessimo un'ottima possibilità di vedere un film di Five Nights at Freddy's. Sento che sta davvero andando avanti. Non è bloccato o nient'altro. Potrebbe sembrare così perché non abbiamo fatto alcun annuncio al riguardo, ma non è bloccato. Si sta muovendo rapidamente in avanti e non voglio impostare una sequenza temporale, ma presto avremo un film. Ne sono davvero fiducioso.

"Five Nights at Freddy's" è un franchise multimediale basato su una serie di videogiochi indipendenti creata, progettata, sviluppata e pubblicata da Scott Cawthon. La serie è incentrata sull'immaginario Freddy Fazbear's Pizza, un pastiche di reali catene di pizzerie come Chuck E. Cheese's e ShowBiz Pizza Place. Il giocatore è una guardia di sicurezza notturna nei primi tre giochi, che deve usare diversi strumenti (come il controllo delle telecamere di sicurezza) e sopravvivere a personaggi animatronici che prendono vita e uccidono. Il quarto gioco, che ha meccaniche di gioco diverse rispetto ai suoi predecessori, si svolge nella casa di un bambino che deve difendersi dalle versioni da incubo degli animatronics chiudendo le porte e scappando a piedi. Il quinto gioco è ambientato in una struttura di manutenzione di proprietà di una consociata della Freddy Fazbear's Pizza. Il personaggio del giocatore è un tecnico (invece di una guardia notturna), che deve completare diversi compiti ogni notte impartiti da una IA. Nel sesto gioco il giocatore gestisce la pizzeria e deve decorarla con oggetti e lavorare al turno di notte. Il settimo gioco presenta un gameplayin realtà virtuale con i tre giochi originali, con il giocatore che affronta un personaggio virtuale che tenta di abbandonare il mondo reale. Il prossimo ottavo gioco sarà ambientato in un moderno centro commerciale. Il franchsie ha generato tre romanzi ("Five Nights at Freddy's: The Silver Eyes", "Five Nights at Freddy's: The Twisted Ones" e "Five Nights at Freddy's: The Fourth Closet") ed è stato incluso nel Guinness dei primati (Gamer's Edition), stabilendo un record per il maggior numero di sequel pubblicati in un anno. Nel 2020 è iniziata la pubblicazione di "Fazbear Frights: Short Stories Collection", una raccolta in sette volumi di brevi racconti horror con protagonisti personaggi del franchise.

