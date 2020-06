Ava: trailer e poster del thriller d'azione con Jessica Chastain

Di Pietro Ferraro giovedì 25 giugno 2020

Jessica Chastain è una letale killer braccata nel nuovo film del regista di "The Help" e "La ragazza del treno".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Jessica Chastain è una letale killer braccata nel nuovo trailer del thriller d'azione intitolato Ava. Il film è diretto dal regista Tate Taylor che si è cimentato con diversi generi dal dramma (The Help) al biopic (Get on Up - La storia di James Brown) passando per il thriller (La ragazza del treno, Ma).

Ava (Jessica Chastain) è un'assassina letale che lavora per un'organizzazione di operazioni clandestine e viaggia per il mondo specializzata in obiettivi di alto profilo. Quando un lavoro va pericolosamente male è costretta a lottare per la propria sopravvivenza.

Il cast è completato da Diana Silvers, Colin Farrell, John Malkovich, Geena Davis, Ioan Gruffudd, Common, Joan Chen e Jess Weixler.

Per ragioni sconosciute lo studio ha deciso di cambiare il nome del personaggio principale dopo che il film è stato completato, con il personaggio di Chastain che da Eve è diventato Ava.

Tate Taylor dirige da sceneggiatura di Matthew Newton i cui crediti come regista e scrittore includono i drammi From Nowhere e Who We Are Now. Newton in origine era stato designato alla regia di "Ava", ma si è dimesso quando sono venute alla luce accuse di violenza domestica nel suo passato.

"Ava" prodotto da Kelly Carmichael, Nicolas Chartier, Jessica Chastain, Jonathan Deckter e Dominic Rustam farà il suo debutto direttamente in streaming in Canada il 25 agosto.