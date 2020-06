Black Water: Abyss - trailer del thriller horror australiano con coccodrilli killer

Di Pietro Ferraro giovedì 25 giugno 2020

Un gruppo di amici esplorano un remoto sistema di caverne che scopriranno essere il territorio di caccia di un branco di feroci coccodrilli.

Dopo il sorprendente Crawl - Intrappolati, thriller-horror con alligatori di Alexandre Aja, arriva dall'Australia Black Water: Abyss del regista Andrew Traucki, altro thriller-horror con coccodrilli nonché sequel del film Black Water del 2007 co-diretto da Traucki con David Nerlich.

Il regista Andrew Traucki ritorna per questo sequel sotterraneo, in cui Sanctum incontra 47 Metri: Uncaged, che segue un gruppo di amici che esplorano un remoto sistema di caverne nell'Australia settentrionale e finiscono per essere minacciati da un branco di coccodrilli.

La trama ufficiale:





In "Black Water: Abyss", un gruppo di amici esplora un remoto sistema di grotte nelle foreste dell'Australia settentrionale quando sulla zona si abbatte una tempesta tropicale. Mentre le acque alluvionali crescenti li intrappolano in profondità sotto la superficie, qualcosa di ancora più micidiale emerge dall'oscurità: coccodrilli assassini.

Il film è interpretato da Jessica McNamee (Shark - Il primo squalo), Luke Mitchell (Agents of S.H.I.E.L.D.), Amali Golden (Thor: Ragnarok), Benjamin Hoetjes (The Code), Anthony J. Sharpe, Rumi Kikuchi, J Ma, Vicky Wanless, Stu Kirk e Tyson Brannigan.

Andrew Traucki oltre a co-dirigere l'originale "Black Water" ha diretto anche il thriller con squalo The Reef, il thriller-horror The Jungle e un episodio dell'antologia horror The ABCs of Death. La sceneggiatura di Black Water 2 è scritta da Ian John Ridley (Wentworth) e Sarah Smith (Rescue Special Ops) alla loro prime esperienza cinematografica dopo una gavetta come autori di serie tv.

"Black Water: Abyss" prodotto da Neal Kingston, Michael Robertson e Pam Collis arriverà in alcuni cinema statunitensi e in VOD a partire dal 7 agosto.