Twister: un reboot in sviluppo con Joseph Kosinski in lizza per la regia

Di Pietro Ferraro giovedì 25 giugno 2020

Universal Pictures sta sviluppando un reboot del disaster-movie anni novanta "Twister".

Twister, disaster-movie anni novanta e seconda regia del direttore della fotografia Jan de Bont dopo Speed, fruirà di un reboot. Il sito Variety riporta che Universal Pictures sta ufficialmente sviluppando il progetto ed è in trattative con il regista Joseph Kosinski per guidare il progetto.

Non ci sono dettagli sulla trama del reboot, ma è chiaro che ci saranno audaci cacciatori di tempeste, devastanti tornado e speriamo un minimo di trama che non venga sovrastata dagli effetti speciali. Il film originale scritto da Michael Crichton (Jurassic Park) e prodotto da Steven Spielberg vedeva protagonisti il compianto Bill Paxton ed Helen Hunt nei panni di una coppia di cacciatori di tempeste con alle spalle un matrimonio fallito. I due dovranno superare le loro differenze e fare squadra per cacciare alcuni tornado al fine raccogliere dati e testare il loro sistema di allerta meteo avanzato che deve essere posizionato sul percorso della tempesta. Il film all'epoca sbalordì per la qualità degli effetti visivi e sbancò al botteghino mondiale con un incasso di 494 milioni di dollari.

"Twister" ad oggi resta il migliore nel suo genere anche a fronte di una serie di titoli televisivi, a partire dal Tornado! con Bruce Campbell (uscito lo stesso anno di Twister) passando per l'Atomic Twister (spacciato per "Twister 2") con Mark-Paul Gosselaar, senza dimenticare naturalmente il più recente e deludente Into the Storm diretto da Steven Quale.

Joseph Kosinski ha diretto l'ottimo sequel Tron: Legacy, il post-apocalittico Oblivion con Tom Cruise, la storia vera Fire Squad - Incubo di fuoco ed è al timone dell'imminente Top Gun: Maverick.

Frank Marshall (Jurassic World) produrrà il reboot di "Twister" con lo studio che sta attualmente valutando potenziali scrittori per la sceneggiatura.