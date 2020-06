Stasera in tv: "Matrimonio Rosso Sangue" su Rai 2

Barbara Cabrita: Anna

Anthony Delon: Guillaume

Macha Méril: Béatrice

Guillaume Cramoisan: Paul

Denis Mpunga: Damien Bauman

Sylvie Audcoeur: Clothilde

Joy Esther: Julie

Franck Adrien: Franck

Romain Brethau: Yohann Sanchez

Olivier Granier: Roger

Solen Messager-Dumoulin: Léo

Valérie Leboutte: Émilie Gilot

Carole Migneret: Fisioterapista

Christelle Bui: Addetta alla Reception

Floriane Brisotto: Roxane

Anna (Barbara Cabrita) e Guillaume (Anthony Delon) hanno intenzione di sposarsi, la loro è una fiaba che diventa realtà. Ma sulla fiaba si abbatte una svolta tragica: l'ex moglie di Guillaume viene trovata morta il giorno delle nozze. Chi è stato? Anna è in pericolo mentre fa tutto il possibile per scoprire la verità? Conosce davvero Guillaume?

Anna, il tuo personaggio, vive un doppio dramma: suo figlio è affetto da fibrosi cistica e Guillaume (Anthony Delon), il medico che ha appena sposato e che si occupa della giovane paziente, è accusato dell'omicidio del suo ex moglie. Come hai affrontato questo ruolo?

È questo il personaggio più forte che hai interpretato?

Devi anche sopportare l'ostilità di una matrigna molto ricca (Macha Méril) che ti incolpa per le tue modeste origini. Hai mai vissuto questo tipo di situazione?

Come Jamel Debbouze e Omar Sy, vengo da Trappes (Yvelines). Mio padre è un immigrato portoghese. Quando siamo andati a vivere in una zona residenziale, ho sofferto di alcuni insulti. E, all'inizio della mia carriera, mi sono ritrovata in cene chic in cui ero paralizzata dalla paura. Ma gli ospiti sono sempre stati gentili.