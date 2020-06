Superman: Man of Tomorrow - trailer del nuovo film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

Il 41° film animato di Warner Bros. Animation e DC Entertainment con protagonista Superman arriva il 23 agosto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile (via IGN) un trailer ufficiale di Superman: Man of Tomorrow, un nuovo film animato direct-to-video prodotto da Warner Bros. Animation e DC Entertainment. Si tratta del 41° film del DC Universe composto da film animati originali.

La trama segue un Clark Kent stagista al Daily Planet che porta l'apprendimento sul lavoro a nuovi livelli quando Lobo e Parasite mettono gli occhi su Metropolis .

Il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Darren Criss (Glee, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace) e il candidato all'Emmy Zachary Quinto (franchise di Star Trek, Heroes) guidano un cast stellare come le voci ripettivamente di Superman / Clark Kent e Lex Luthor. Il cast include anche Alexandra Daddario (San Andreas, Baywatch) come Lois Lane, Brett Dalton (Agents of SHIELD) come Parasite / Rudy Jones, Ryan Hurst (The Walking Dead, Sons of Anarchy) come Lobo, Ike Amadi (Mass Effect 3, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge) nei panni di Martian Manhunter, Neil Flynn (The Middle, Scrubs) nei panni di Jonathan Kent, Bellamy Young (Scandal, Prodigal Son) nei panni di Martha Kent, Cristina Milizia (DC Super Hero Girls ) come Maya / Petey / Kaylie, Eugene Byrd (Bones, LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures) come Ron Troupe, April Stewart (South Park) come Mrs. Ross, Piotr Michael (The Adventures of Rocky and Bullwinkle) come Perry White, Cissy Jones (Firewatch) e David Chen (Gotham).

Chris Palmer (Voltron: Legendary Defender) dirige "Superman: Man of Tomorrow"da una sceneggiatura di Tim Sheridan (The Death of Superman). Il produttore supervisore è Butch Lukic.

L'uscita statunitense del film è fissata in Digitale a partire dal 23 agosto e in Blu-ray, DVD e 4K Ultra HD dall'8 settembre.