Red Notice: Tom Cruise in trattative per l'action-thriller di Netflix?

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

Un rumor ipotizza un cameo per la star Tom Cruise nel thriller d'azione "Red Notice" di Netflix.

Un nuovo rumor riferisce che il thriller d'azione Red Notice di Netflix, che vede coinvolto un cast stellare composto da Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, sembra sia in cerca di una quarta superstar.

Secondo il sito The Illuminerdi, Tom Cruise sarebbe trattative per fare un'apparizione cameo nel film che sarebbe una sorta di introduzione ad un ruolo più ampio che Cruise potrebbe interpretare in un eventuale Red Notice 2. La fonte aggiunge che se non si raggiungerà un accordo con Cruise, la produzione cercherà una star di pari popolarità.

"Red Notice" è scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber che torna a collaborare con Dwayne Johnson dopo Una spia e mezzo e Skycraper. Altri crediti di Thurber includono le commedie Palle al balzo - Dodgeball e Come ti spaccio la famiglia.

La storia del film è ambientata nel mondo del crimine internazionale con il personaggio di Johnson che è sulle tracce di una ladra d'arte (Gal Gadot) che è segnalata con un Allerta Rosso (Red Notice) dall'Interpol, che è un allarme globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati del mondo. La trama includerà anche "il più grande truffatore del mondo" interpretato da Reynolds.

Prima di approdare su Netflix il film era in sviluppo alla Universal che ha respinto la sceneggiatura di Thurber. con un budget di 160 milioni di dollari, "Red Notice" diventerà il film più costoso di sempre per il colosso streaming con 20 milioni a testa sborsati per i compensi di Johnson, Reynolds e Gadot.

"Red Notice" ha iniziato le riprese a gennaio 2020, ma la produzione è stato chiusa dopo il diffondersi dell'emergenza COVID-19 e non ci sono ancora previsioni per una ripartenza.