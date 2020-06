Emma Roberts e Jack Whitehall nella commedia sci-fi "Robots"

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

Lo sceneggiatore di Borat e Bruno per portare sul grande schermo un racconto dello scrittore di fantascienza Robert Sheckley.

Novità casting per la commedia fantascientifica indipendente Robots basata su un racconto dello scrittore di fantascienza Robert Sheckley, noto per il suo stile arguto e satirico. Il sito Variety riporta che Emma Roberts e Jack Whitehall reciteranno da protagonisti in questa bizzarra commedia che segna l'esordio alla regia di Ant Hines che ha scritto con Sacha Baron Cohen Borat che gli è valso una nomination all'Oscar, Bruno e la serie tv Da Ali G Show.

"Robots" è ambientato nel prossimo futuro in America e segue "un donnaiolo e una cacciatrice di dote che ingannano le persone coinvolgendole in relazioni con robot illegali che sono copie di loro stessi. Quando usano involontariamente questa truffa l'uno sull'altro, i loro robot doppioni s'innamorano, costringendo il duo a fare squadra per rintracciarli prima che le autorità scoprano il loro segreto."

Hines è anche co-autore della sceneggiatura con Casper Christensen (Undercover, Klovn) che ha commentato la partnership.

Quando questo progetto è stato concepito per la prima volta, sembrava rilevante - a rischio di sembrare incredibilmente presuntuoso - ora sembra quasi necessario. Sullo sfondo di un'America segnata dall'attuale amministrazione, l'empatia è stata svalutata e una sottoclasse è stata espulsa, per poi essere sostituita da un'altra: i robot.

Emma Roberts, nipote di Julia Riberts e volto noto della serie tv American Horror Story, recentemente apparsa nel thriller-horror The Hunt, conta altri tre progetti in ballo che la vedranno protagonista, le commedie Holidate e Anya's Ghost e il dramma Now I See You di Nick Cassavetes.

Jack Whitehall visto nel fantasy Lo schiaccianoci e i quattro regni e nella miniserie tv Good Omens apparirà in Jungle Cruise al fianco di Dwayne Johnson ed Emily Blunt, nella commedia drammatica Silent Retreat e nell'adattamento Mouse Guard tratto dall'omonimo fumetto di David Petersen

Tra le opere di Sheckley già portate sul grande schermo ricordiamo La decima vittima del 1965, dal racconto "La settima vittima", diretto da Elio Petri e interpretato da Marcello Mastroianni e Ursula Andress; Condorman film Disney del 1981 ispirato al racconto "L'agente X" e l'action fantascientifico Freejack - In fuga nel futuro del 1992, ispirato al racconto breve "Anonima aldilà" e interpretato da Emilio Estevez, Mick Jagger e Anthony Hopkins.