Netflix ha acquisito la nuova commedia horror del regista di "Tucker And Dale Vs Evil"

Di Pietro Ferraro sabato 27 giugno 2020

Il regista delle parodie horror "Tucker and Dale vs Evil" e "Little Evil" torna con una nuova commedia horror in arrivo direttamente in streaming.

Il regista Eli Craig del cult Tucker and Dale vs Evil torna dietro la macchina da presa con una commedia romantica horror che arriverà in anteprima su Netflix.

Il sito Deadline riporta che il nuovo film dal titolo The Hills Have Eyes For You, che gioca con il titolo del cult horror Le colline hanno gli occhi aka The Hills Have Eyes di Wes Craven, è scritto David Stieve, con Craig che dirigerà e produrrà con Farah Films. I crediti di Stieve includono la commedia horror Behind the Mask - Vita di un Serial Killer del 2007.

Dopo aver diretto "Tucker and Dale vs Evil", uno delle migliori parodie horror di sempre incredibilmente snobbata dalla distribuzione italiana, Craig ha diretto il pilota della serie tv Zombieland mai prodotta e nel 2013 è tornato alla commedia horror con Little Evil, una spassosa parodia del franchise horror Il presagio aka The Omen interpretata da Evangeline Lilly e Adam Scott e disponibile su Netflix.

Craig ha descritto "The Hills Have Eyes For You" come una commedia spassosa che manipolerà i cliché del genere thriller e horror all'interno di una storia d'amore di stampo "fantozziano".

Craig al momento ha anche altri due film in cantiere: Bride And Doom, descritto come una "disaster comedy" che renderà omaggio al suo matrimonio e Corporate Retreat, progetto che Craig sta sviluppando con Blumhouse e Red Hour.