The Beach House: trailer dell'horror fantascientifico con Liana Liberato

Di Pietro Ferraro sabato 27 giugno 2020

Uno strano contagio trasforma la vacanza di una coppia di fidanzati in una lotta per la sopravvivenza.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Shudder ha reso disponibile un trailer ufficiale di The Beach House, un horror fantascientifico che racconta di una fuga romantica per due fidanzati del college che si trasforma in un incubo quando un misterioso contagio comincia a manifestarsi nella località marittima in cui si sono rifugiati in cerca di un po' di intimità.

La trama ufficiale:





Raggiunta una casa al mare di famiglia per ritrovare un'intesa, Emily e Randall (Liana Liberato e Noah Le Gros) trovano il loro viaggio fuori stagione interrotto da Mitch e Jane Turner, una coppia di anziani che conoscono il padre estraniato di Randall. Legami inaspettati si formano quando le coppie si scatenano e godono del loro isolamento, ma tutto prende una piega inquietante quando fenomeni ambientali sempre più strani iniziano a deformare la loro tranquilla serata. Man mano che gli effetti di un'infezione diventano evidenti, Emily fa fatica a dare un senso al contagio prima che sia troppo tardi.

Il film è interpretato anche da Jake Weber, Maryanne Nagel, Jake Weber, Michael Brumfield, Matt Maisto, Steven Corkin, Dan Zakarija e Veronica Fellman.

"The Beach House" segna il debutto alla regia di Jeffrey A. Brown, un location manager che ha collaborato ad oltre trenta produzioni, tra cui I morti non muoiono, Spider-Man 3 e il remake Pelham 1 2 3 - Ostaggi in metropolitana. "The Beach House" debutterà in esclusiva sul canale streaming Shudder a partire dal 9 luglio.