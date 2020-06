Animal Crackers: trailer, featurette e locandine del film animato Netflix

Di Pietro Ferraro domenica 28 giugno 2020

Il film animato ispirato ai famosi biscotti a forma di animali con le voci di Emily Blunt, Danny DeVito e John Krasinski arriva su Netflix.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibili due video per il film animato Animal Crackers, trattasi di un trailer con speciale "intro" del cast vocale, una featurette che presenta Patrick Warburton nei panni di Brock e un set di locandine ufficiali.

"Animal Crackers" è una co-produzione Stati Uniti-Cina diretta da Tony Bancroft (Mulan), Scott Christian Sava (The Zoo) e l'esordiente Jaime Maestro che ha curato l'animazione del recente Scarpette rosse e i 7 nani. Il film scritto da Sava e Dean Lorey (Harley Quinn) è ispirato ai famosi biscotti a forma di animale e basato su un fumetto che Sava ha scritto per i suoi due figli.

La trama ufficiale:





La vita di Owen Huntington è un ciclo continuo di lavoro, cibo e sonno. Una routine che gli impedisce di vedere sua moglie Zoe o sua figlia di tre anni, MacKenzie. Una routine che sicuramente lo ucciderà. Quindi, un giorno, Owen scopre che uno zio che non vedeva da anni è morto e ha lasciato il suo circo a Owen. Quella che avrebbe potuto essere una benedizione si sviluppa presto in una maledizione. Il circo è al verde. Gli animali sono spariti e la maggior parte degli artisti e lavoratori sono troppo vecchi per essere di qualche utilità. È un disastro. Ma succede qualcosa di magico. Owen scopre il segreto di Buffalo Bob. Una scatola di Animal Crackers che dà al proprietario la possibilità di diventare qualsiasi animale presente nella scatola. All'improvviso c'è speranza. Se Owen può usare la scatola per diventare questi animali ed esibirsi, la gente verrà. Sarà ricco. Ma Owen ha dimenticato una cosa. Buffalo Bob aveva un fratello: Horatio P. Huntington, proprietario della più grande catena di circhi del mondo, e Horatio non si fermerebbe davanti a nulla per mettere le mani sui magici Animal Crackers.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il cast stellare di voci del film include Emily Blunt, Danny DeVito, John Krasinski, Ian McKellen, Raven-Symoné, Sylvester Stallone, Patrick Warburton, Tara Strong, James Arnold Taylor, Lydia Rose Taylor, Wallace Shawn, Gilbert Gottfried, Harvey Fierstein e Kevin Grevioux.

Quando stavo scrivendo Animal Crackers avevo delle voci specifiche nella mia testa. Ho scritto alcuni personaggi pensando agli attori. Horatio è sempre stato Sir Ian McKellen. Brock era totalmente Patrick Warburton. Bullet-Man non poteva essere altro che Stallone! A prescindere dal fatto che ognuno di questi attori ha accettato di salire a bordo di questo film e di dare vita a questi personaggi...Sto dando di matto! Scott Christian Sava - co-regista

Il film proiettato in anteprima all'Annecy International Animation Film Festival il 12 giugno 2017 e uscito in Cina il 21 luglio 2018, doveva originariamente essere distribuito negli Stati Uniti il 27 aprile 2017 da Relativity Media, prima della bancarotta della compagnia. In seguito il film venne preso in carico da altri due distributori: la neonata società cinematografica Serafini Releasing che nel frattempo ha chiuso i battenti ed Entertainment Studios Motion Pictures che ad un certo punto si è sganciata dall'accordo per la distribuzione; e tanto per non farsi mancare nulla il film ha anche rischiato di non uscire mai poiché bloccato per quasi un anno a seguito di una causa legale intentata da un pescatore di Seattle di nome Rodger May che ha affermato di essere il proprietario del copyright del film. La causa denominata "Mayday vs. Animal Crackers" alla fine venne ritirata. A porre fine al travagliato percorso distributivo "Animal Crackers" è arrivato Netflix che acquisito il film lo lancerà in streaming e in esclusiva il prossimo 24 luglio.