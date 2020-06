Candyman: nuovo trailer del reboot accenna al ritorno di Tony Todd

Di Pietro Ferraro martedì 30 giugno 2020

L'icona horror Candyman torna sul grande schermo il 25 settembre 2020 in un sequel / reboot prodotto da Jordan Peele.

Disponibile un nuovo teaser trailer di Candyman, il reboot diretto da Nia DaCosta descritto come un sequel spirituale del cult horror del 1992 tratto da un racconto di Clive Barker.

Il nuovo "Candyman" prende il via trent'anni dopo gli eventi del primo film e vedrà la partecipazione di Yahya Abdul-Mateen III (Aquaman) nei panni di Anthony McCoy, il bambino rapito e usato come esca da Candyman nel film originale. Il cast vede anche il ritorno di Virginia Madsen e Vanessa Williams che riprendono i ruoli interpretati nel film originale insieme a Tony Todd, il Candyman originale il cui ruolo nel nuovo film al momento è stato volutamente tenuto nascosto, quindi non è chiaro se l'attore tornerà nei panni della leggenda urbana munita di uncino o se apparirà in un cameo celebrativo.

Il nuovo trailer accenna al ritorno di Todd rivelando il volto del suo personaggio ritratto in un dipinto e con la voce dell'attore che chiude il promo di 30 secondi esclamando "Dillo a tutti".

Oggi, un decennio dopo che la Cabrini Tower è stata demolita, il visual artist Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Watchmen, Us della HBO) e la sua fidanzata, la direttrice di una galleria Brianna Cartwright (Teyonah Parris; Se la strada potesse parlare, The Photograph), si trasferiscono in un condominio di lusso a Cabrini, ora nobilitato oltre ogni aspettativa e abitato da Millennial in ascesa. Con la carriera da pittore di Anthony sull'orlo dello stallo, un incontro casuale con un anziano di Cabrini Green (Colman Domingo; Euphoria, Assassination Nation della HBO) espone Anthony alla natura tragicamente orribile della vera storia dietro Candyman. Ansioso di mantenere il suo status nel mondo dell'arte di Chicago, Anthony inizia ad esplorare questi dettagli macabri nel suo studio come nuova grinta per i suoi dipinti, aprendo inconsapevolmente una porta ad un passato complesso che svela la sua sanità mentale e scatena un'ondata terrificante di violenza virale che lo mette in rotta di collisione con il destino.

Il film prodotto da Ian Cooper, Win Rosenfeld e Jordan Peele arriva nei cinema americani il 25 settembre.

