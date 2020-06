Cinema all'aperto: negli studios di Cinecittà apre il Sunset Drive In

Di Pietro Ferraro martedì 30 giugno 2020

Il 3 luglio Cinecittà Studios inaugura un cinema drive-in da 160 automobili e 320 spettatori.

L'emergenza Covid-19 ha inevitabilmente cambiato la fruizione cinematografica con un exploit dei canale streaming e delle uscite in digitale, ma la visione in sala di un film resta un'esperienza unica che ora con la riapertura lenta ma costante delle sale tra giugno e luglio potrà aiutare un cauto ma ottimista ritorno alla normalità, e con l'estate che ha finalmente fatto capolino anche i cinema all'aperto e i drive-in faranno la parte del leone.

Nella cornice di Cinecittà Studios il 3 luglio 2020 apre Sunset Drive In, un cinema all'aperto in grado di ospitare 160 automobili e 320 spettatori. Con due programmazioni a serata, sarà aperto dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 20:00. Un’esperienza che richiama un intrattenimento old style, riproposto in chiave attuale, che vi terrà compagnia fino ad ottobre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. Il nuovo progetto socio-culturale di Sunset Drive In, con il primo spettacolo previsto venerdì 3 luglio 2020, si svolgerà nello spazio antistante al Teatro 3 di Cinecittà Studios: 6mila metri quadri in grado di ospitare 160 automobili dalle quali guardare comodamente lo schermo da 100mq.

Il progetto, nato come manifesto della cultura cinematografica e del piacere dell’audiovisivo, ha come principale obiettivo quello di proporsi come alternativa alla fruizione cinematografica collettiva, garantendo un momento di svago sociale nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Governo. “Questa iniziativa - sottolinea la direzione del Sunset Drive In - durerà per tutta la stagione estiva, da luglio a ottobre ed è un'ottima opportunità per far respirare un pò di normalità ai cittadini romani, facendo assaporare loro la magia delle serate all’aperto in macchina, come nei drive-in di tanti anni fa.

Sunset Drive In proporrà - a 7,50 euro di biglietto di entrata per persona - un’esperienza di intrattenimento in cui sarà possibile usufruire di numerose tipologie di servizi direttamente dalla propria auto: acquisto biglietto con scelta del posto auto, check-in tramite smartphone, possibilità di ordinare food and beverage con pagamento digitale e accessibilità audio tramite canale FM. Sunset Drive In vi terrà compagnia 3 giorni a settimana, dal venerdì alla domenica, a partire dalle 20:00 con 2 proiezioni a sera di film di ogni genere: la prima, dalle ore 21:00, la seconda a seguire. La serata di apertura prevede la proiezione di due film che hanno segnato la storia del cinema: Flashdance, in prima serata, e di Kill Bill in seconda serata. Un turnover vero e proprio di generi e tipologie di film, senza dimenticare i grandi registi che hanno fatto e stanno facendo la Storia del Cinema.

Il programma completo è disponibile sul sito www.sunsetdrivein.it.